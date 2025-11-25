Salvatore Mancuso no podrá residir en Córdoba y otros ocho departamentos de Colombia

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la prohibición existente en contra del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso para residir o entrar libremente a varios territorios de Colombia donde hay registros de víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El alto tribunal rechazó los argumentos presentados por la defensa de Mancuso que alegó un arraigo hacia la región de Córdoba y denunció la imposibilidad de reunirse con su familia, como si fuera, según la defensa del excabecilla de las AUC, un “destierro” indefinido.

Lea también: Balearon a sobrino del exparamilitar Cuco Vanoy dentro de un carro en La Iguaná, Medellín

Por unanimidad, los magistrados de la Sala dejaron en firme la decisión de una juez de ejecución de penas de Justicia y Paz para que Mancuso solo ingrese a ciertas regiones del país mediante autorización judicial. El tribunal consideró que esta medida es proporcional y protege los derechos de las víctimas.