Autoridades activaron protocolos por amenazas de explosivos en carreteras de Santander y el Magdalena Medio

Las autoridades activaron protocolos de seguridad por la presencia de un cilindro abandonado y una bandera con insignias del Eln, en el corredor San Gil–Bucaramanga.
El hallazgo en horas de la mañana de este martes 16 de diciembre, se registró a la altura del kilómetro 7, en el sector conocido como El Zamorano, antes del ramal de Curití, lo que generó alarma entre conductores y habitantes de la zona.
La Policía de Santander acordonó el área y adelanta la verificación de la amenaza, mientras se evalúan cierres y desvíos, según avance el operativo antiexplosivos.
