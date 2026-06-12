Colombia será sede principal de Ameripol tras aprobación del Congreso: ¿cuál es el beneficio para el país?

Con la aprobación en el Congreso de la República del Tratado Constitutivo de Ameripol, Colombia se convirtió en la sede permanente de dicho organismo, que integra a las instituciones de Policía de 43 países de Sur, Centro y Norteamérica.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, contó esta semana que ese proyecto de ley fue aprobado en cuarto debate, lo que “marca un hito para la seguridad regional, consolida a Bogotá como sede permanente de este organismo hemisférico y fortalece la cooperación internacional contra delitos transnacionales”.

El proyecto establece, entre otras cosas, los detalles legales y logísticos necesarios para la operación de esa entidad multilateral en el país. Eso incluye inmunidades diplomáticas frente a algunas normas y exenciones tributarias para los delegados internacionales.

En la actualidad, Ameripol cuenta con una sede en la localidad de Teusaquillo, de la capital.

Según la reseña oficial, “la Comunidad de Policías de América es un organismo de cooperación hemisférica encargado de promover el trabajo en materia técnico-científica, de capacitación, potenciar el intercambio de información y avanzar en términos de asistencia judicial, que permitan orientar de manera estratégica y operacional el trabajo contra las amenazas que se ciernen sobre la seguridad pública y ciudadana”.