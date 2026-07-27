¿Brote fuera de control? Veeduría asegura que hay 60 casos de tuberculosis en El Pedregal; las autoridades oficiales cuentan 48

A pocos días de que las autoridades sanitarias confirmaran un brote de tuberculosis en la cárcel El Pedregal, la Veeduría Penitenciaria de Antioquia advirtió que la situación podría ser mucho más crítica de lo que se conoce oficialmente. El defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad, Jorge Carmona, aseguró que actualmente habría más de 60 personas contagiadas con tuberculosis dentro del establecimiento penitenciario y solicitó que se declare una emergencia sanitaria para evitar que la enfermedad continúe propagándose entre los más de 4.500 hombres y mujeres recluidos en ese centro carcelario. “Todo el que se atreve a informar lo que está pasando en la cárcel El Pedregal es porque se están llevando personas con tuberculosis hacia otros departamentos. Eso significa que están trasladando una enfermedad de un establecimiento a otro”, denunció Carmona. El defensor también cuestionó las condiciones en las que estarían siendo aislados algunos internos diagnosticados con la enfermedad y aseguró que los espacios destinados para ello no serían adecuados para su tratamiento. Además, señaló que el penal contaría únicamente con dos médicos para atender a toda la población privada de la libertad, situación que, según dijo, agrava el riesgo sanitario. Entérese: El infierno que padecen las mujeres en cárcel de El Pedregal: abuso sexual, torturas y hambre

Alerta oficial

La petición de la veeduría se conoce apenas tres días después de que la Secretaría de Salud de Medellín confirmara un nuevo brote de tuberculosis en el pabellón de mujeres de El Pedregal. En ese momento, la dependencia informó que una interna fue diagnosticada inicialmente con la enfermedad y que, tras realizar pruebas epidemiológicas, se detectaron otros cinco casos positivos en el mismo pabellón. En total, según las cifras oficiales, son seis mujeres contagiadas que comenzaron tratamiento con antibióticos y las autoridades activaron un cerco epidemiológico para contener la propagación. La preocupación, sin embargo, no se limita al área femenina. La Secretaría de Salud también informó que en el pabellón de hombres había 41 internos en tratamiento contra la tuberculosis desde comienzos de este año, lo que evidenciaba la persistencia de la enfermedad dentro del establecimiento. Con las cifras denunciadas ahora por la veeduría, el número de casos activos superaría los 60, aunque esa cantidad no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades sanitarias. Según las cifras oficiales, serían 48 casos. Carmona sostuvo además que las dificultades en la atención médica representan otro factor de riesgo para controlar el brote y cuestionó la ejecución de los contratos destinados a la prestación de servicios de salud dentro del penal.

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente los pulmones y se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda o habla. Aunque tiene tratamiento y es curable, las condiciones de hacinamiento, poca ventilación y el contacto permanente entre personas facilitan su propagación, razón por la cual las cárceles son consideradas escenarios de alto riesgo. Cabe aclarar que, si bien la tuberculosis es una enfermedad muy contagiosa, una vez se inicia el tratamiento y la carga bacteriana disminuye significativamente, lo que suele ocurrir pasadas las primeras 2 semanas de tratamiento, el riesgo de contagio también disminuye. En el país un recluso con tuberculosis sí puede ser trasladado de centro penitenciario, pero esto está estrictamente regulado por tamizajes previos, certificaciones de no contagiosidad. En algunos casos, incluso se realizan traslados humanitarios si se halla que el centro no cuenta con las capacidades para brindar atención médica apta.

Un nuevo brote

Este no es el primer episodio de este tipo en El Pedregal. En agosto de 2025 ya se había registrado otro brote de tuberculosis entre mujeres privadas de la libertad, mientras que organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido reiteradamente sobre problemas de hacinamiento, demoras en la atención médica y deficiencias en las condiciones sanitarias del establecimiento. Hasta el momento, el Inpec y la Secretaría de Salud no se han pronunciado sobre la solicitud de declarar la emergencia sanitaria ni sobre las nuevas cifras denunciadas por la Veeduría Penitenciaria. La organización insistió en que se requieren medidas urgentes para contener la enfermedad y garantizar la atención de las personas contagiadas. Lea más: Alarma en la cárcel El Pedregal por brote de tuberculosis: seis mujeres contagiadas y 41 hombres en tratamiento Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas