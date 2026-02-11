Petro mandó a retirar al general al que señaló de un presunto complot en su contra

Luego de que el presidente Gustavo Petro, en medio de un Consejo de Ministros, afirmara que había un comandante de la Policía involucrado en una supuesta acción de complot en su contra y que habría conspirado para sabotear su reunión con Trump en la Casa Blanca, desde el Ministerio de Defensa se determinó oficializar la salida del general.
Se trata específicamente del comandante de la Policía de Cali, el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza.
Su nombre se dio a conocer luego de que el jefe de Estado lanzó la información a la opinión pública durante una reunión de gabinete realizada este martes, en el departamento de Córdoba.
Tras estas aseveraciones del mandatario colombiano, se conoció el documento del Ministerio de Defensa con fecha de este miércoles en el que se establece que: “Retírese del servicio activo de la Policía Nacional “por llamamiento a calificar servicios” al brigadier general Urrego Pedraza Edwin Masleider (...) a partir de la comunicación del presente decreto”.