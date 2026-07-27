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Jennifer Pedraza denuncia presunta “agenda proxeneta” y lobby de empresarios webcam en el Congreso

La senadora de Dignidad y Compromiso señaló que, junto a la senadora Alejandra Omaña, hay varios congresistas que hacen un “lobby” de empresarios del modelaje webcam.

  • Jennifer Pedraza hizo cuestionamientos contra Alejandra Omaña, conocida en la industria como Amaranta Hank, y otros congresistas, por tener una agenda “proxeneta” en el legislativo colombiano. Foto: Julio César Herrera y @aleomanao
    Jennifer Pedraza hizo cuestionamientos contra Alejandra Omaña, conocida en la industria como Amaranta Hank, y otros congresistas, por tener una agenda “proxeneta” en el legislativo colombiano. Foto: Julio César Herrera y @aleomanao
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 6 horas
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Una polémica se desató entre la senadora de Dignidad y Compromiso, Jennifer Pedraza, y la también legisladora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, quien en la industria del cine para adultos se dio a conocer como Amaranta Hank. La discusión se abrió por acusación de una agenda “proxeneta” en el Congreso de la República.

El señalamiento lo hizo Pedraza en una conversación con Radio Caracol. Allí, mientras hablaba de su control político al presidente saliente, Gustavo Petro, y al entrante, Abelardo de la Espriella, manifestó estar en contra de un presunto “lobby” de empresarios del sector webcam que es promovido por la senadora Omaña y otros colegas del Pacto Histórico.

"Yo estoy absolutamente en contra de la agenda proxeneta. Y no me refiero solamente a usted, sino a quienes se han movido para hacerlo bien en el Congreso".”, manifestó Pedraza ante el medio mencionado.

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La integrante de Dignidad y Compromiso lanzó sus dardos a quienes, según ella, promueven la regulación del trabajo sexual, algo que para ella también estaría presuntamente ligado a ser una garantía para los intereses de los empresarios del sector webcam y no para los derechos de las mujeres.

"Hay un lobby en particular de los empresarios, del webcam. Ni siquiera estoy hablando en particular de lo que tiene que ver con quienes ven en una visión regulador la garantía de los derechos de las mujeres, que para mí están en explotación sexual, reiteró Pedraza en el medio radial.

Sobre estas acusaciones, la senadora Omaña anunció que emprenderá acciones legales ante la Fiscalía por estos señalamientos y defendió su gestión asegurando que su activismo busca proteger los derechos laborales de quienes ejercen el trabajo sexual voluntariamente y ayudar a quienes desean abandonar dicha actividad.

"Se nos ha querido acusar de defender una agenda proxeneta porque defendemos los derechos de quienes ejercen trabajo sexual en Colombia. Hemos sido claros con nuestra postura", subrayó la legisladora y exactitud de cine para adultos.

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Pese a que fue Omaña una de las mencionadas, Pedraza aclaró que sus cuestionamientos no se limitan a la labor de la senadora del Pacto, sino que se basan en su experiencia previa en la Cámara de Representantes. durante el trámite de leyes relacionadas con la trata de personas.

Para Pedraza, no es necesario buscar “ganchos” o ganar gustos en redes sociales para impulsar proyectos feministas y sostuvo que esa visión regulador esconde formas de explotación y que El Estado debería enfocarse en combatir las redes de explotación y ofrecer alternativas a las mujeres vulnerables.

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Bloque de preguntas y respuestas.

¿Por qué Jennifer Pedraza habló de una presunta “agenda proxeneta” en el Congreso?
Jennifer Pedraza afirmó que existe un supuesto lobby de empresarios del sector webcam para impulsar iniciativas relacionadas con la regulación del trabajo sexual. Según sus declaraciones, considera que esa visión favorece los intereses empresariales y no garantiza los derechos de las mujeres.
¿Qué respondió Alejandra Omaña a las acusaciones de Jennifer Pedraza?
Alejandra Omaña rechazó los señalamientos y anunció que emprenderá acciones legales ante la Fiscalía. Sostuvo que su trabajo legislativo busca proteger los derechos laborales de quienes ejercen voluntariamente el trabajo sexual y apoyar a quienes desean salir de esa actividad.
¿Cuál es la diferencia entre regular el trabajo sexual y combatir la trata de personas?
Regular el trabajo sexual implica establecer normas para proteger a quienes ejercen esa actividad de forma voluntaria, mientras que combatir la trata de personas consiste en perseguir delitos relacionados con la explotación, el engaño o la coerción de personas con fines sexuales o laborales. Aunque ambos temas suelen discutirse conjuntamente, jurídicamente corresponden a problemáticas distintas.
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