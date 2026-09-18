Así reconstruyó la Fiscalía las últimas horas de Ana Lucía, niña hallada asesinada en Bogotá

El hallazgo del cuerpo de Ana Lucía González, de 9 años, en un canal de aguas lluvias de Ciudad Bolívar llevó a la Fiscalía a reconstruir ante un juez de control de garantías las últimas horas de la menor y el recorrido que, según la investigación, habría realizado junto a Shenner José Rojas Lárez, su presunto asesino.
Durante la audiencia, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de delitos priorizados cometidos contra niños, niñas y adolescentes (UENNA) presentó la secuencia de hechos que, de acuerdo con el ente acusador, comenzó en Mosquera, Cundinamarca, y terminó en el sur de Bogotá.
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