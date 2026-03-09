Atención: Iván Cepeda anunció a la líder indígena Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial

Por medio de un video publicado este lunes 9 de marzo en sus redes sociales, el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció que su fórmula vicepresidencial será la lideresa indígena y senadora Aída Quilcué. Le puede interesar: Padres de familia rechazaron un evento político de Iván Cepeda en el reconocido Colegio Americano de Bogotá La decisión de Cepeda se dio a conocer precisamente en la tarde de este lunes, justo un día después de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas, en donde la candidata Paloma Valencia salió como amplia ganadora. Además del video del candidato, la noticia también fue ratificada por medio de un comunicado del Pacto Histórico, en el cual explicaron la razón de esta nueva unión con miras a las elecciones presidenciales de este año.

De acuerdo con el documento del partido político, la fórmula Cepeda–Quilcué tiene como objetivo buscar una transformación en los movimientos democráticos, los pueblos indígenas y diversos sectores sociales que impulsan cambios en Colombia. Este movimiento político fue apoyado por los principales dirigentes del Pacto como Gabriel Becerra, María José Pizarro, Carlos Alberto Benavides, Jaime Caycedo y Gloria Flórez, quienes respaldaron la fórmula presidencial de cara al proceso electoral.

Lo que se sabe de Aída Quilcué