Camila Osorio buscará este jueves, ante Anastasia Zakharova, un nuevo avance en el WTA 250 de Memphis

Luego de sus buenos resultados en los Grand Slam de Roland Garros y Wimbledon, en los que avanzó a tercera y segunda ronda, respectivamente, ahora Camila Osorio espera dar un nuevo paso victorioso en la WTA 250 de Memphis.

Camila ya celebró en su primera salida en Memphis, tras vencer a la australiana Storm Hunter, actual 180 del ranking WTA, por parciales de 7-5 y 7-5 tras casi dos horas de juego y ahora, en octavos de final, buscará acceder a los cuartos de final en busca de otro buen resultado.

Para avanzar, Camila tendrá que superar a la rusa Anastasia Zakharova, actual 101 del escalafón mundial, este jueves en duelo que aún no tiene horario definido.

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De acuerdo con lo expuesto por la Federación Colombiana de Tenis, en el historial de enfrentamiento entre la colombiana y la rusa, el récord es positivo para la cucuteña, que suma dos triunfos en el WTA 1000 de Madrid, en el cual la venció con parciales de 6-1 y 6-3, y también en la fase previa del WTA 250 de Birmingham, hace dos años, cuando ganó con parciales de 6-0, 4-6 y 6-3.

Hasta el momento, Camila ha avanzado a tercera ronda de los WTA 1000 en dos ocasiones en Indian Wells y Dubái, como también en segunda ronda de Miami y Madrid, con seis victorias y cuatro derrotas.

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En los Grand Slam, su balance en 2026 es de tres victorias y tres derrotas, siendo Roland Garros en el que más avanzó, pues lo hizo hasta tercera ronda.

Actualmente, Camila está en el puesto 56 del ranquin mundial de la WTA, y hay que recordar que su mejor ubicación fue en abril de 2022, cuando alcanzó el puesto 33. La otra colombiana en el Top-100 es la antioqueña Emiliana Arango, quien ocupa la casilla 95 esta semana.

Estar entre las 100 del mundo le permite a Osorio disputar todos los Grand Slam y en el calendario solo le resta el US Open, que se jugará desde el próximo 23 de agosto al 13 de septiembre de 2026 en Nueva York.

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