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Camila Osorio buscará este jueves, ante Anastasia Zakharova, un nuevo avance en el WTA 250 de Memphis

La colombiana tiene un registro positivo de resultados ante la rusa contra quien se medirá en octavos de final.

  • Camila Osorio buscará avanzar un nuevo peldaño en el WTA 250 de Memphis, este jueves, cuando se enfrente ante la rusa, Anastasia Zakharova. FOTO GETTY
    Camila Osorio buscará avanzar un nuevo peldaño en el WTA 250 de Memphis, este jueves, cuando se enfrente ante la rusa, Anastasia Zakharova. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Luego de sus buenos resultados en los Grand Slam de Roland Garros y Wimbledon, en los que avanzó a tercera y segunda ronda, respectivamente, ahora Camila Osorio espera dar un nuevo paso victorioso en la WTA 250 de Memphis.

Camila ya celebró en su primera salida en Memphis, tras vencer a la australiana Storm Hunter, actual 180 del ranking WTA, por parciales de 7-5 y 7-5 tras casi dos horas de juego y ahora, en octavos de final, buscará acceder a los cuartos de final en busca de otro buen resultado.

Para avanzar, Camila tendrá que superar a la rusa Anastasia Zakharova, actual 101 del escalafón mundial, este jueves en duelo que aún no tiene horario definido.

También le puede interesar: Camila Osorio luchó incluso contra una lesión, pero no pudo avanzar a la tercera ronda de Wimbledon

De acuerdo con lo expuesto por la Federación Colombiana de Tenis, en el historial de enfrentamiento entre la colombiana y la rusa, el récord es positivo para la cucuteña, que suma dos triunfos en el WTA 1000 de Madrid, en el cual la venció con parciales de 6-1 y 6-3, y también en la fase previa del WTA 250 de Birmingham, hace dos años, cuando ganó con parciales de 6-0, 4-6 y 6-3.

Hasta el momento, Camila ha avanzado a tercera ronda de los WTA 1000 en dos ocasiones en Indian Wells y Dubái, como también en segunda ronda de Miami y Madrid, con seis victorias y cuatro derrotas.

Vea también: Después de 6 meses, Camila Osorio vuelve a ser la número uno del país; Emiliana Arango salió del top-100

En los Grand Slam, su balance en 2026 es de tres victorias y tres derrotas, siendo Roland Garros en el que más avanzó, pues lo hizo hasta tercera ronda.

Actualmente, Camila está en el puesto 56 del ranquin mundial de la WTA, y hay que recordar que su mejor ubicación fue en abril de 2022, cuando alcanzó el puesto 33. La otra colombiana en el Top-100 es la antioqueña Emiliana Arango, quien ocupa la casilla 95 esta semana.

Estar entre las 100 del mundo le permite a Osorio disputar todos los Grand Slam y en el calendario solo le resta el US Open, que se jugará desde el próximo 23 de agosto al 13 de septiembre de 2026 en Nueva York.

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Preguntas y respuestas

¿Quién es la rival de Camila Osorio en los octavos de final de Memphis y qué puesto ocupa en el ranking WTA?
Se enfrentará a la tenista rusa Anastasia Zakharova, quien actualmente se encuentra en la casilla 101 del escalafón mundial de la WTA.
¿Cómo está el historial de enfrentamientos entre Camila Osorio y Anastasia Zakharova?
El historial favorece a la colombiana 2-0. Osorio derrotó a Zakharova en el WTA 1000 de Madrid (6-1, 6-3) y en la fase previa del WTA 250 de Birmingham (6-0, 4-6, 6-3).
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