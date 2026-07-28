¿Puede sacar el pasaporte gratis en Colombia? Estos son los requisitos que debe cumplir en 2026

La Cancillería de Colombia informó las condiciones para acceder al pasaporte sin costo durante 2026, un beneficio dirigido a ciudadanos que cumplen determinados requisitos establecidos en la normativa vigente. La medida aplica para personas clasificadas en los niveles A, B o C del Sisbén, adultos mayores de 62 años, personas con discapacidad y ciudadanos que necesiten viajar al exterior por motivos de salud, estudio, trabajo, representación oficial u otras situaciones contempladas en la regulación. El trámite debe realizarse ante las oficinas autorizadas de la Cancillería y requiere una revisión previa de los documentos presentados por cada solicitante.

El pasaporte es el documento oficial que permite a los ciudadanos colombianos identificarse ante otros países cuando realizan viajes por turismo, educación, trabajo, residencia u otros motivos. Para obtenerlo, los interesados deben cumplir con el proceso establecido por la Cancillería y presentar la documentación correspondiente.

¿Cómo solicitar el pasaporte en Colombia?

El primer paso para tramitar el pasaporte es ingresar al Sistema de Agendamiento de la Cancillería para solicitar una cita. También es posible acudir de manera presencial a las oficinas autorizadas o a algunos puntos de la Red CADE que atienden por orden de llegada. La solicitud se realiza a través de la página oficial de la Cancillería: https://www.cancilleria.gov.co/ Después de obtener la cita, el ciudadano debe presentar su cédula de ciudadanía original, realizar el pago correspondiente, cuando aplique, y posteriormente recoger la libreta del pasaporte en un periodo aproximado de 24 a 48 horas hábiles.

Precios del pasaporte en Colombia para 2026

El costo del pasaporte depende del tipo de documento solicitado y del lugar donde se adelante el trámite. Los valores base reportados para 2026 son: Pasaporte ordinario: $195.600 COP. Pasaporte ejecutivo: $335.400 COP. En Bogotá, los precios pueden aumentar debido a los impuestos departamentales aplicados al trámite. En algunas regiones, el valor final puede superar los $300.000 COP, dependiendo de los cobros adicionales establecidos.

Personas que pueden solicitar el pasaporte gratuito

La exención del pago está contemplada en diferentes normas, entre ellas la Ley 1212 de 2008, el Decreto 3455 de 2008, la Ley 2136 de 2021 y la Resolución 6888 de 2021. Sin embargo, el beneficio no se entrega de manera automática. Cada solicitud debe ser revisada por funcionarios de la Cancillería, quienes verifican que los documentos estén vigentes y que el ciudadano cumpla con las condiciones establecidas. Las personas que pueden acceder al beneficio incluyen: -Ciudadanos clasificados en los niveles A, B o C del Sisbén. -Adultos mayores de 62 años. -Personas con discapacidad que acrediten su condición mediante los documentos requeridos. -Ciudadanos que necesiten viajar al exterior para recibir atención médica especializada. -Personas que hayan firmado un contrato laboral en otro país. -Menores en condición de adoptabilidad que estén bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). -Jóvenes menores de 25 años admitidos en instituciones educativas fuera de Colombia. -Personas que deban viajar de manera urgente por la enfermedad grave de un familiar residente en el exterior. -Integrantes de delegaciones deportivas, culturales o científicas que representen oficialmente al país. De interés: Usuarios han transferido $97,1 billones a las generadoras de energía, pero la capacidad no ha mejorado: Superservicios

Requisitos para acceder a la exención del pago

Para solicitar el pasaporte gratuito, los ciudadanos deben presentar los documentos que permitan comprobar la condición por la cual solicitan el beneficio. Entre los requisitos establecidos se encuentran: 1. Presentar la cédula de ciudadanía. 2. Entregar el certificado del Sisbén cuando corresponda, especialmente para quienes pertenecen a los niveles A, B o C. 3. Presentar certificado de discapacidad expedido por el Ministerio de Salud, si aplica. 4. Aportar certificación de la EPS para quienes necesiten salir del país por tratamientos médicos especializados. El documento debe justificar la necesidad del viaje y contar con una vigencia no superior a un mes. 5. Presentar documentos que acrediten la admisión educativa en el exterior, cuando el motivo del viaje sea académico. En los casos de estudios fuera del país, la Cancillería señala que los documentos expedidos en el extranjero deben presentarse traducidos al español cuando sea necesario y contar con apostilla o legalización consular para su validación. Siga leyendo: Precio de la energía en bolsa se disparó casi 400% en junio, impulsado por mayor uso de plantas térmicas

Beneficio para acompañantes en casos específicos

La exención puede incluir a un acompañante cuando la situación del solicitante lo requiera. Para acceder a esta posibilidad, se debe demostrar un parentesco en primer grado o una relación reconocida legalmente. Los documentos que pueden acreditar el vínculo incluyen el registro civil, el certificado de matrimonio y los documentos que demuestren una unión marital de hecho. Además, la persona acompañante debe ser mayor de edad y cumplir con las condiciones establecidas para el trámite.

Validación del beneficio por parte de la Cancillería

El certificado del Sisbén es uno de los documentos principales para quienes solicitan la gratuidad del pasaporte por condición socioeconómica. La entidad utiliza esta información para identificar a las poblaciones priorizadas dentro del programa de exención. La Cancillería recordó que pertenecer a los niveles A, B o C del Sisbén no representa una aprobación automática del beneficio, debido a que cada caso debe pasar por un proceso de verificación documental. La autorización final depende del cumplimiento de los requisitos y de la validación realizada por la entidad encargada de la expedición del documento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: