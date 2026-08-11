“Nos dejaste tus ideas y valentía”: así recordaron a Miguel Uribe Turbay en el primer aniversario de su muerte

A un año del asesinato de Miguel Uribe Turbay, familiares, dirigentes políticos y altos funcionarios del Estado recordaron su legado a través de mensajes publicados en redes sociales. Las palabras, coinciden, en resaltar su compromiso con el país, su defensa de la democracia y el impacto que su muerte dejó en la política nacional.
Uno de los mensajes más emotivos fue el de su padre, Miguel Uribe Londoño, quien recordó el momento en que recibió la noticia de la muerte de su hijo. “Hace un año recibí la llamada que ningún padre debería recibir, tu corazón había dejado de latir. En ese instante, mi vida se partió en pedazos”, escribió.
Aunque aseguró que el dolor sigue presente, afirmó que el orgullo de haber sido su padre y el legado que dejó Miguel lo impulsan a seguir adelante.