¿Por qué el gobierno De la Espriella no ha aceptado la ayuda humana ofrecida por México, China, El Salvador y hasta la ONU?

Mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella lucha por encontrar personas atrapadas, salvar vidas y salir adelante tras el terremoto de 7,4 que ocurrió el lunes en horas de la mañana, son varios los líderes internacionales los que se preguntan con quién hay que hablar para poder coordinar el envío de equipos humanos que puedan colaborar en la búsqueda de sobrevivientes. Tal es el caso del embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, quien advirtió que el gobierno colombiano no ha dado a conocer quién lidera los contactos para recibir ayuda internacional.

Y es que, según conoció EL COLOMBIANO, el gobierno de Abelardo de la Espriella no habría hecho solicitudes formales de ayuda a organizaciones como Naciones Unidas (ONU) o a otros países que han ofrecido asistencia tras el terremoto.

“Por el momento no se ha producido ninguna solicitud oficial de asistencia internacional, pero eso podría cambiar, y si eso sucede, el sistema de Naciones Unidas y los actores humanitarios estamos preparados para prestar todo el apoyo que esté en nuestras manos”, dijo en una rueda de prensa Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. En el mismo sentido se pronunció el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien dijo en su cuenta de X (antes Twitter) que el gobierno colombiano no ve la necesidad de requerir apoyo humano para atender la emergencia nacional.

Incluso, desde México anunciaron que ya tienen todo un operativo de ayuda para Colombia que está listo, pero el Gobierno de Abelardo de la Espriella no ha hecho la solicitud formal para iniciar los trámites. “Estamos esperando la solicitud formal del Gobierno de Colombia, pero estamos listos para el momento que nos digan poder ir a ayudar”, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Por su parte, el secretario de Defensa mexicano, Ricardo Trevilla Trejo, advirtió que el equipo que tienen listo es similar al que se envió para asistir a Venezuela tras el terremoto del 24 de junio. “El grupo de comando estaría constituido por un general, su grupo de comando, 255 militares, entre ellos personal médico y operadores especializados en tareas de rescate y búsqueda. También han preparado binomios caninos entrenados para rastrear a personas atrapadas bajo los edificios derrumbados, además de varias toneladas de medicamentos, 8,4 toneladas de herramienta y equipo de rescate”, explicó el general Trevilla.

Terremoto en plena transición

El gobierno ni siquiera había posesionado a funcionarios de alto nivel al momento del terremoto, ya que este se presentó en el primer día hábil desde que De la Espriella asumió la Presidencia el viernes. Entérese: Convocan a personal de salud para apoyar labores humanitarias tras el terremoto: así puede inscribirse Por ejemplo, entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP) o la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aún tenían a los directores encargados que dejó el gobierno Petro. Además del caos administrativo que implica cualquier transición, está aquel derivado del terremoto y del hecho de que no existiera un empalme formal entre gobiernos.

Pronunciamientos diplomáticos y académicos

Cerca al mediodía del 11 de agosto, el embajador chino en Colombia, Zhu Jingyang, dijo: “esperamos que el gobierno colombiano dé a conocer de inmediato el nombre del funcionario y su enlace oficial para coordinar la asistencia internacional, a favor de los damnificados del terremoto”.

Ante eso, la internacionalista Sandra Borda respondió “esto es algo que se tiene que definir a la mayor prontitud. La coordinación entre la UNGRD y la Cancillería es clave y debe darse rápido. Esto es un cuello de botella muy difícil en la gestión de cooperación internacional ante desastres naturales”

“Si no han pedido apoyo es porque no se ha superado la capacidad de respuesta”

Según consultó EL COLOMBIANO con fuentes expertas, hay varios puntos por tener en cuenta para que no se haya hecho la declaración. Jaime Enrique Gómez Zapata, consultor en gestión del riesgo de desastres, dijo a EL COLOMBIANO que “el sistema funciona de manera escalonada. Es decir, hay un Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Cuando hay una emergencia en el municipio, si este tiene capacidad de responder con sus propios recursos, lo atiende. En caso de superarla, levanta la mano al Consejo Departamental de Gestión de Riesgo o una Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres Departamental”, explica. “Luego sigue el Gobierno Nacional, con la UNGRD. Cuando supera la respuesta a nivel nacional es que se piden las ayudas internacionales por medio de la Cancillería”, agrega, diciendo que “todo debe ser coordinado, por lo que si aún no han pedido apoyo debe ser porque no se ha superado la capacidad de respuesta nacional”.

Los trámites burocráticos

Otra fuente con trayectoria en organismos multilaterales explicó que, con la declaración del estado de emergencia, es clave el decreto que lo regula, que está en proceso de expedición. Con eso, se facilita la solicitud y recepción de ayudas internacionales. Con base en el decreto, se elabora una nota para quien tome las decisiones en la organización internacional o país correspondiente. A su vez, se sugiere que ese documento detalle por qué se decreta el estado de emergencia, cuántos eran los afectados, dónde y cuáles eran las necesidades que se tenían. En otras palabras, es clave el decreto que certifique la emergencia nacional para hacer el llamamiento a nivel internacional y luego las solicitudes puntuales de ayuda. Básicamente, pedir ayuda formalmente. Todo lo anterior, por supuesto, toma tiempo entre trámites. Lea también: “Fueron 120 segundos que nos cambiaron la vida”: Dos periodistas llevan 24 horas sin noticias de sus familiares en Cali

Intervención de equipos de rescate de Estados Unidos y trabas burocráticas internacionales

¿Por qué, entonces, sí llegará un equipo de respuesta de Estados Unidos? Según la fuente experta, se trata de un país que, por sus capacidades, suelen actuar más rápido o por iniciativa propia. Además, puede influir la cercanía que existe entre De la Espriella y la administración de Donald Trump para que las ayudas se acepten más rápido. Los países pueden ofrecer su ayuda y el Gobierno Nacional la acepta o no. Pero para pedir ayuda sí se requiere un llamamiento. Pero lo oficial es el proceso detallado anteriormente, que suele enfrentar trabas burocráticas que pueden costar tiempo valioso. Frente a esta situación de ayudas internacionales sin activar, el Gobierno Nacional todavía no ha emitido pronunciamientos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de Preguntas Frecuentes