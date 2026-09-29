Controversia por supuesto traslado a guarnición militar del exsenador Antonio Guerra de la Espriella, ¿qué pasó?

Antonio Guerra de la Espriella es un exsenador costeño de Cambio Radical condenado a 11 años y cinco meses de prisión por el caso de corrupción de Odebrecht. Su nombre había pasado a un segundo plano hasta esta semana, cuando el senador Iván Cepeda denunció que el exparlamentario sería trasladado de la cárcel La Picota, en Bogotá, a una guarnición militar en Sincelejo.

La denuncia abrió una polémica que terminó involucrando al Gobierno y que obligó al Ministerio de Justicia a aclarar cuál era realmente la situación de Guerra de la Espriella.

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La controversia surgió porque Cepeda cuestionó que el exsenador pudiera recibir un beneficio como el traslado a una instalación militar, que podría ofrecer condiciones diferentes a las de una cárcel, justo después de que el Gobierno hubiera anunciado que no tendría contemplaciones con los presos relacionados con hechos de corrupción.

“Hace unos días, el país pudo escuchar y ver una locución en la que Abelardo de la Espriella dijo que sería implacable con los políticos que están en reclusión domiciliaria o en guarniciones militares. En el tono vehemente que se le conoce, De la Espriella aseguró que no le temblaría el pulso para trasladarlos de cárcel”, escribió Cepeda.

En medio de sus cuestionamientos, el senador del Pacto Histórico incluso llegó a plantear un supuesto parentesco entre Antonio Guerra de la Espriella y el presidente. Esa versión, sin embargo, fue desmentida, ya que no existe vínculo consanguíneo entre ambos.

Ante la polémica, el Ministerio de Justicia aclaró que Guerra de la Espriella no se encuentra actualmente recluido en una guarnición militar ni en una estación de policía. El exsenador fue condenado por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, la versión sobre el traslado no surgió de la nada. Caracol Radio, publicó una resolución del Inpec del pasado 10 de septiembre en la que ordenaba trasladarlo a una guarnición militar de Sucre, adscrita administrativamente a la cárcel de mediana seguridad de Sincelejo. Hasta ese momento, Guerra de la Espriella permanecía en La Picota.

Finalmente, el ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó que el exsenador regresará a La Picota, cerrando así, al menos por ahora, el episodio que desató la polémica.