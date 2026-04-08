Ministro Sanguino le pidió al ELN los restos de su hermano, quien fue asesinado en un “juicio revolucionario” hace 40 años

Juan Antonio Sanguino y Antonio Sanguino estuvieron, desde jóvenes, interesados en encontrar espacios ideológicos en los que pudieran darle cuerda a sus posiciones políticas. En el caso de Antonio, actual ministro del Trabajo, la mayor parte de su camino se desenvolvió en colectivos orientados hacia luchas simbólicas e intelectuales.
Sin embargo, su hermano Juan Antonio sí se adentró en la lucha armada, enlistándose en el ELN. Allí fue asesinado en 1986. Hoy, cuarenta años después, sigue sin haber total claridad al respecto.