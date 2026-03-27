La historia de terror de “Iván Mordisco”, quien huyó de la muerte por tercera vez

Por tercera vez en cuatro años, el principal exponente del terrorismo en Colombia, Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”), sobrevivió por muy poco a una operación militar diseñada para borrarlo del mapa.
El ataque lo ejecutó el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes) al amanecer del pasado 26 de marzo, en un paraje rural de Pacoa, en Vaupés. Allí había un campamento del bloque Amazonas del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), a orillas del río Apaporis y bajo la copa de frondosos árboles.
La información de Inteligencia indicaba que ahí pernoctaba “Iván Mordisco” con su anillo de seguridad, compuesto por 15 disidentes.
La Fuerza Aeroespacial bombardeó la guarida y luego se produjo un desembarco helicoportado de comandos, que asaltaron por tierra el lugar. Lo que siguió fue un combate a muerte con los guardaespaldas, que se prolongó por cerca de una hora.
Luego los uniformados ingresaron al sitio y encontraron seis cadáveres, cuatro fusiles, abundante munición, un computador, cinco celulares y material de intendencia, pero no había rastro del objetivo, tan solo las gafas recetadas que dejó abandonadas.
Por la interceptación de comunicaciones desde un avión plataforma, los comandos supieron que hubo sobrevivientes heridos, así que desde entonces están recorriendo la jungla para tratar de encontrarlos, pues se presume que uno de ellos sería “Iván Mordisco”.
“La operación continúa. Las tropas se mantienen en el área. Esta acción hace parte de la campaña para neutralizar a este cabecilla de uno de los carteles de narcotráfico y terrorismo más peligrosos que delinquen en Colombia”, recalcó el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez.