Estos son los cabecillas del ELN responsables de atentado a escoltas del senador Jairo Castellanos

Un equipo especial de la Fiscalía avanza en la investigación tras el atentado contra dos de los escoltas del senador Jairo Castellanos mientras se movilizaban en la vía entre Tame y Fortul, en Arauca, el pasado 5 de febrero.

En las primeras pesquisas del caso, EL COLOMBIANO conoció que el ente acusador ya tendría identificados a una parte de los guerrilleros del ELN que aparecen en un video difundido en redes sociales donde se observan disparando más de 400 veces contra el vehículo, como confirmó el propio congresista Castellanos.

En el registro se ve la camioneta con múltiples disparos donde fueron asesinados Wilmer Antonio Leal, quien era conductor escolta adscrito a la UNP, y Esmeli Manrique, hombre de protección de la Policía Nacional.

EL COLOMBIANO accedió a parte de documentación de inteligencia militar donde están descritos los principales cabecillas del Frente de Guerra Oriental del ELN que habrían ejecutado la acción armada contra el esquema del congresista Castellanos, y sobre los cuales la Fiscalía pone la mirada.

En los documentos aparecen ocho guerrilleros del ELN señalados de ser cabecillas de esa organización en Arauca a través de dicho frente. Arriba de ellos al mando figura Arturo Archila Rincón, alias Raúl o Nacho, y sobre quien las autoridades indagan si habría estado detrás de la orden de disparar contra la camioneta del congresista entre Tame y Fortul.

Alias Raúl habría sido delegado desde 2021 por ‘Pablito’ para coordinar acciones armadas en Arauca y todo lo político.

“Pablito dejó de tener un mando formal sobre este frente de guerra porque pasó a ser miembro del Comando Central. En 2021, cuando Nicolás Rodríguez Gabino renuncia o se hace a un lado, él pasa a ser el tercero al mando y, por tanto, se convierte en el comandante militar del ELN. Esto significa que Raúl (o Nacho) asciende como principal jefe y comandante político-militar de esa estructura, el Frente de Guerra Oriental”, dijo una fuente a EL COLOMBIANO.

Alias Pablito y sus lugartenientes se esconden en Venezuela, al otro lado de la frontera, en el vecino estado de Apure, desde donde coordinan las operaciones en el oriente del país. Esta situación ha dificultado su persecución.

Bajo el mando de alias Raúl o Nacho están ocho subversivos, sobre los que se indaga también, que se encargan de liderar unas subestructuras criminales de ese Frente de Guerra Oriental. Ellos son alias Dumar Guevara; ‘Indio’, ‘El poeta’, ‘Malverde’, ‘Pedro Pablo’, ‘Vallenato’ y ‘Cura’. Al mando de este último, otros guerrilleros señalados como ‘Pate Agujo’, ‘Toto’, ‘Chácaro’, ‘Leonel’ y alias Capón.

Hay que recordar que el violento ataque ocurrió cuando la camioneta, perteneciente al esquema de seguridad del congresista de la Alianza Verde, fue interceptada en un retén ilegal y, después de no acatar la orden de pare, fue atacada con ráfagas de fusil por al menos ocho hombres, cuatro de ellos quedaron grabados en el video que ha circulado en redes sociales.