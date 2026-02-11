x

Video | Hostigamientos, ataques a un helicóptero y guerrilleros patrullando: así van los tres días de terror de El Carmen, Norte de Santander

Debido a los enfrentamientos ya murió un oficial de la Policía y los establecimientos comerciales e instituciones educativas se encuentran cerradas.

    El Carmen ha sufrido en los últimos tres días ataques a las estaciones de Policía de una de sus veredas y el casco urbano, además de una total libertad de guerrilleros del ELN para patrullar la zona. FOTOS: Captura de videos
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El municipio de El Carmen, ubicado en la región del Catatumbo, Norte de Santander, completa 72 horas bajo asedio criminal, pues desde la madrugada del lunes 9 hasta este miércoles 11 de febrero de 2026, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha mantenido a la población civil y a la fuerza pública en un estado de zozobra constante, marcado por ataques con explosivos, el uso de drones y patrullajes de hombres armados en pleno casco urbano.

El asedio comenzó el lunes en el corregimiento de Guamalito, zona rural de El Carmen, cuando integrantes del ELN atacaron la subestación de policía local utilizando fusiles de largo alcance y artefactos explosivos.

Lea también: Dos policías y una civil heridos tras ataque del ELN con francotirador en Fortul, Arauca

Durante el enfrentamiento, según el reporte de las autoridades, un francotirador asesinó al subintendente Andrés Felipe de la Hoz mientras este protegía las instalaciones.

Al momento de evacuar al uniformado herido en un helicóptero, la aeronave fue atacada a tiros desde las laderas montañosas, lo que impidió su descenso y retrasó la atención médica de urgencia, resultando en el posterior fallecimiento del subintendente.

Los ataques continuaron el martes, 10 de febrero, cuando por segundo día consecutivo, se registraron disparos de fusil y detonación de explosivos contra la subestación de policía.

Ante ese escenario, la personera municipal, Delia Judith Torres, recomendó a los habitantes permanecer encerrados en sus casas y cerrar los establecimientos comerciales para proteger sus vidas.

Ya para este jueves, 11 de febrero, la situación se agravó con ataques en simultáneo en el casco urbano y en el corregimiento de Guamalito. En esta ocasión, los guerrilleros utilizaron tácticas avanzadas como drones cargados con explosivos, francotiradores y artefactos improvisados.

Además, a través de videos, habitantes reportaron hombres armados vestidos de civil recorriendo calles de sectores como el barrio El Puente y el parque principal. Según comentaron ciudadanos a medios nacionales, los subversivos utilizaron instalaciones civiles, como un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), para descansar.

Las autoridades locales han reportado sobre la gravedad de los hechos, pues los enfrentamientos se han dado cerca de zonas escolares, algo que ha afectado a más de 400 niños en el casco urbano y a 1.200 en la región que no pudieron iniciar sus clases. 134 maestros han sido amenazados y hay un cierre total de establecimientos comerciales.

Siga leyendo: Antioquia despidió con honores, en una sentida ceremonia, a los dos policías asesinados en Anorí

