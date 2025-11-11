Años de ataques y descalificaciones: el largo pulso de Benedetti con la magistrada Cristina Lombana

Las actitudes desobligantes del ministro del Interior, Armando Benedetti, hacia las mujeres no son nuevas. Ni en público ni en privado ha pasado inadvertido su tono violento y su tendencia a descalificar a quienes lo cuestionan, sin importar el rol que ocupen. Su comportamiento, normalizado por años en los círculos políticos, se ha vuelto paisaje.
Esta vez, sin embargo, volvió a encender la polémica al atacar verbalmente a la magistrada Cristina Lombana, a quien llamó “loca”, “demente” y “delincuente” tras una diligencia judicial ordenada por la Corte Suprema de Justicia.