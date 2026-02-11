Polémicas operaciones del Gobierno bajaron el déficit, pero subieron la deuda en $310 billones

Las polémicas operaciones de manejo de deuda del Gobierno en 2025 terminaron dando un resultado concreto en el corto plazo: alivio en el déficit fiscal.
Pero ese respiro, según advierten varios analistas, tendrá una factura elevada en los próximos años.
De acuerdo con Corficolombiana, el alivio en el déficit fiscal fue de 0,6 puntos porcentuales del PIB. La firma proyecta que el déficit cerró en 6,5% del PIB, por debajo de la meta de 7,1% establecida en el Marco Fiscal, gracias al ahorro en intereses logrado con la llamada “ingeniería financiera” del Ministerio de Hacienda.
El equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá coincide en que las estrategias implementadas desde Crédito Público marcaron la diferencia.
Según sus cálculos, sin esas maniobras el déficit fiscal de 2025 habría alcanzado 8,4% del PIB, un máximo histórico, incluso superior al registrado en la pandemia (7,8% del PIB en 2020).
