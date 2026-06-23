Procuraduría citó a magistrada Cristina Lombana para declarar contra Benedetti

La Procuraduría avanza la investigación disciplinaria contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por llamar “loca, demente y delincuente” a Cristina Lombana, integrante de la Corte Suprema de Justicia.
Estos se dieron tras el allanamiento de una propiedad de Benedetti en Puerto Colombia, Atlántico, la cual fue ordenada por Lombana y acompañada por diferentes secciones de la Fuerza Pública en noviembre de 2025.
Lombana llevaba varias investigaciones contra quien ha sido una de las fichas clave del presidente Gustavo Petro. La audiencia, cuyos detalles reveló Semana, tendrá lugar el martes 30 de junio a las 9 de la mañana, para que Lombana entregue su versión sobre el proceso.
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La diligencia será llevada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, a unas semanas de que el caso contra el ministro del Interior pasara de indagación a investigación formal por los insultos que en su momento dirigió a la magistrada.
En principio, la Procuraduría pidió el testimonio de Lombana por cuestionario escrito, pero ella rechazó la propuesta. Por el contrario, pidió al procurador delegado que escuche su testimonio sobre el caso.
De hecho, el Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría para que investigara las presuntas faltas disciplinarias que habría cometido Benedetti tras los insultos.