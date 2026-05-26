Benedetti dice que Petro solo hace “análisis político” cuando sale en redes a apoyar a Cepeda, pero realmente viola la ley

El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa del presidente Gustavo Petro frente a los cuestionamientos por una supuesta participación en política. Dijo que los comentarios del mandatario no constituyen una falta porque, según él, no existe presión ni ofrecimiento de beneficios a los ciudadanos para influir en el voto.
“No se está ofreciendo plata” por apoyar a algún candidato, afirmó, al rechazar las acusaciones que han surgido desde que el propio presidente decidió, abiertamente, manifestar su apoyo a la candidatura de su ‘ungido’ Iván Cepeda.