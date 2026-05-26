Benedetti dice que Petro solo hace “análisis político” cuando sale en redes a apoyar a Cepeda, pero realmente viola la ley

El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa del presidente Gustavo Petro frente a los cuestionamientos por una supuesta participación en política. Dijo que los comentarios del mandatario no constituyen una falta porque, según él, no existe presión ni ofrecimiento de beneficios a los ciudadanos para influir en el voto. “No se está ofreciendo plata” por apoyar a algún candidato, afirmó, al rechazar las acusaciones que han surgido desde que el propio presidente decidió, abiertamente, manifestar su apoyo a la candidatura de su ‘ungido’ Iván Cepeda.

El ministro aseguró además que no puede hablarse de constreñimiento electoral, pues, según explicó, “no se está insinuando plata por autoridad o mando para que la persona vote”. En redes sociales, el presidente Petro publicó un video sobre la campaña de Iván Cepeda en Barranquilla. Para Benedetti, se trata únicamente de “un análisis político del Presidente, pero que no está invitando a votar por nadie”. Puede leer: Estas son las prohibiciones que Procuraduría les puso a funcionarios para elecciones El jefe de la cartera política también cuestionó las críticas que han elevado sectores de oposición e incluso entidades como la Procuraduría General de la Nación, que han advertido posibles irregularidades en las intervenciones públicas del mandatario. “Hay una cantidad de leyendas y de mitos que no tienen que ver con participación en política”, señaló. Sobre la decisión del Ministerio Público de abrir una investigación contra el ministro de Salud por presunta participación en política, Benedetti reiteró su respaldo al Gobierno y calificó las restricciones existentes en Colombia como excesivas. “Es una medida hipócrita de nuestro sistema que en otras partes del mundo no existe, no hay participación en política”, sostuvo. Las declaraciones fueron entregadas desde Cartagena, donde avanza la última comisión de garantías electorales antes de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo. Entérese: Lluvia de críticas a Petro por participación en política a favor de Cepeda: “ha sobrepasado todos los límites” Aunque otra cosa concluyó la Comisión de Acusación de la Cámara, que este martes anunció la apertura de una investigación preliminar por presunta participación en política del presidente Gustavo Petro, a raíz de dos publicaciones recientes hechas por el mandatario en su cuenta de X.

Lo que se conoce hasta ahora de la indagación apunta a dos mensajes publicados por Petro en los últimos días. El primero fue publicado el pasado 24 de mayo. Allí, el jefe de Estado compartió un video en homenaje al exsenador y exmagistrado Carlos Gaviria Díaz y habló sobre la idea de los “presidentes filósofos”. El mensaje contenía una referencia indirecta de respaldo político a Cepeda y al proyecto del Pacto Histórico. “Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos, como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica, sino real”, escribió. El segundo mensaje, que hoy también es materia de análisis, fue publicado el domingo junto a un video del cierre de campaña de Cepeda en Barranquilla. En ese trino, el mandatario utilizó referencias literarias y frases atribuidas a Emiliano Zapata para hablar de libertad y hacer una analogía política. Puede leer: Comisión de Acusaciones abre investigación al presidente Petro por posible participación en política “Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa, los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, publicó el presidente en X.

Sin embargo, alrededor de este tipo de actuaciones persisten cuestionamientos por la lentitud con la que suelen avanzar los procesos dentro de la comisión y porque, en la práctica, muchas de las discusiones terminan sin decisiones de fondo.

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