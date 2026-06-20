El plan de Benedetti si Cepeda pierde: así se está acomodando

En privado, el polémico ministro del Interior, Armando Benedetti, ha hecho referencias a la campaña de Iván Cepeda desde una posición de “se los dije”, en referencia a una posible derrota del petrismo. Al exsenador costeño, quien lideró hace cuatro años la campaña de Gustavo Petro en todo el país, no lo quisieron aceptar oficialmente desde inicios de este año para que apoyara con maquinaria y mermelada la estrategia del Pacto Histórico.
En una entrevista reciente con Red Más Noticias, al ministro de la política le preguntaron por qué nunca llegó a la campaña de Cepeda y respondió: “Yo nunca quise ir allá y quiero que me creas. Nunca quise ir allá, ya me siento viejo para estar corriendo un lado para otro en campañas, en correrías y estar asustado uno de que si se llena la plaza, no se llena la plaza, etcétera (...) Y creo que ellos tampoco querían que yo fuera”, dijo.
Como reveló este diario hace meses, hubo un pedido explícito del presidente Petro para que él y Juliana Guerrero aterrizaran en esa campaña máximo en abril. Nunca sucedió porque Cepeda y su círculo de izquierda pura lo impidieron.