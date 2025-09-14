x

Asesinaron a Jorge Armando Tapias, jefe del esquema de seguridad del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza

Tapias, quien era subintendente de la Policía, fue atacado por un sicario en un billar de la capital de Arauca. El alcalde responsabilizó a un frente del ELN del crimen.

  Jorge Armando Tapias tenía 34 años. FOTOS: Colprensa y Alcaldía de Arauca
    Jorge Armando Tapias tenía 34 años. FOTOS: Colprensa y Alcaldía de Arauca
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Mientras departía en un establecimiento comercial de Arauca, capital del departamento del mismo nombre, el subintentendente de la Policía, Jorge Armando Tapias, fue atacado por un sicario que terminó asesinándolo.

El hombre, de 34 años y quien además era jefe del esquema de seguridad del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza, murió en el sector El Remolino, donde ocurrió el ataque.

Lea aquí: Representante Julio César Triana denuncia que fue víctima de atentado al salir de La Plata, Huila: “nos dispararon con fusil”

De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió sobre las 9:30 de este sábado, 13 de septiembre, en el billar Mi oficina del sector a orillas del río Arauca, cuando dos hombres armados –uno detrás del otro– llegaron caminando y uno de ellos, sin mediar palabra, atacó directamente a Tapias.

Fue el mismo alcalde quien confirmó el homicidio del jefe de su esquema de seguridad, que trabajaba con él desde hace un año y medio.

“Gracias, amigo Jorge Tapias por siempre estar al lado mío, por convertirse en mi sombra, en mi protección. Me queda el dolor en el pecho, pero muchas carcajadas y vivencias; jamás le llamé la atención porque hacía su trabajo impecable. Usted fue un señor siempre, mi cabo Tapias”, expresó el alcalde a través de redes sociales.

Siga leyendo: ¿Quiénes son los disidentes señalados de atentar contra el esquema del representante Julio César Triana?

El mandatario local agregó que “esta guerra no tiene contemplación, no mira hijos, esposa o familia, es una guerra absurda, donde pierde la vida un gran hombre, un gran amigo, que en este año y medio me brindó su amistad, me acompañó sin nunca decirme no, que siempre estaba a disposición y su mayor alegría era su familia”.

Desde la Alcaldía, por su parte, expresaron su solidaridad “y sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, reconociendo la entrega y compromiso con la que cumplió su labor”.

Se desconoce si el funcionario tenía amenazas en su contra, pero el crimen podría deberse a la labor que desempeñaba en el esquema de seguridad del mandatario local.

En Arauca capital y el departamento en general delinquen, entre otras, organizaciones criminales como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las Farc.

De hecho, en diálogo con Noticias Caracol En vivo, el alcalde Qüenza responsabilizó al frente Domingo Laín del ELN del homicidio de su funcionario y anunció una recompensa de 100 millones de pesos a quien brinde información sobre los autores materiales del crimen.

