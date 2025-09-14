Asesinaron a Jorge Armando Tapias, jefe del esquema de seguridad del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza

Mientras departía en un establecimiento comercial de Arauca, capital del departamento del mismo nombre, el subintentendente de la Policía, Jorge Armando Tapias, fue atacado por un sicario que terminó asesinándolo.
El hombre, de 34 años y quien además era jefe del esquema de seguridad del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza, murió en el sector El Remolino, donde ocurrió el ataque.
De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió sobre las 9:30 de este sábado, 13 de septiembre, en el billar Mi oficina del sector a orillas del río Arauca, cuando dos hombres armados –uno detrás del otro– llegaron caminando y uno de ellos, sin mediar palabra, atacó directamente a Tapias.