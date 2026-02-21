Bruna y su mundo atómico: el libro de una ingeniera paisa para enamorar a las niñas de la ciencia

Despertar la curiosidad científica desde la niñez y demostrar que el interés por la belleza y la ciencia pueden convivir en armonía. Ese es el propósito central de Bruna y su mundo atómico, un nuevo libro infantil ilustrado, creado por la ingeniera paisa Alejandra Mesa González.
A través de las aventuras de una niña de ocho años, la obra se desarrolla como una herramienta educativa que busca inspirar a las nuevas generaciones a hacerse preguntas sobre su entorno y encontrar respuestas en el conocimiento.