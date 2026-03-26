Asesinaron a policía en Santander mientras estaba de vacaciones: fue atacado frente a su hijo de 4 años

El asesinato de un patrullero de la Policía Nacional ha provocado rechazo y profunda conmoción, cuando se encontraba disfrutando de sus vacaciones con su familia en el municipio de San Andrés, Santander.

La víctima fue identificada como Hervin Oswaldo Orduz Pérez, de 36 años, quien este miércoles se movilizaba en motocicleta junto a su hijo de cuatro años por la provincia de García Rovira, y fue víctima de un atentado.

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Orduz Pérez, adscrito al municipio de Capitanejo, había sido interceptado por hombres armados que le propinaron varios disparos en presencia del menor, quien por fortuna salió ileso. El policía fue trasladado a un centro asistencial, pero lamentablemente falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades adelantan una investigación sobre este caso para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables. El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, se pronunció a través de sus redes sociales para rechazar este acto violento que cobró la vida de Hervin Oswaldo Orduz.

“Con profundo dolor e indignación rechazo el vil homicidio de nuestro patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez en zona rural de San Andrés, Santander. Fue asesinado mientras se encontraba de vacaciones, en un momento que debía ser de descanso y tranquilidad, y lo más indignante: estaba en compañía de un menor de edad”, expresó el director, añadiendo que “la crueldad de estos criminales no tiene límites”.