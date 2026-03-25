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Así cayó alias Libardo, el socio de ‘Otoniel’, en un operativo contra el Clan del Golfo y el ELN en Guatapé

En la operación también fueron capturados Sebastián Bedoya Pineda, alias El Escritor; y Sebastián Garzón, en Cartago, Valle del Cauca.

  • Libardo Humberto Zapata Zuluaga, alias Libardo, fue capturado en Guatapé, Antioquia. FOTO: Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación
    Libardo Humberto Zapata Zuluaga, alias Libardo, fue capturado en Guatapé, Antioquia. FOTO: Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación
  • Libardo Humberto Zapata Zuluaga, alias Libardo, fue capturado en Guatapé, Antioquia. FOTO: Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación
    Libardo Humberto Zapata Zuluaga, alias Libardo, fue capturado en Guatapé, Antioquia. FOTO: Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación
El Colombiano
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hace 3 horas
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En un megaoperativo realizado por la Dijín de la Policía Nacional, lograron desarticular una poderosa red de narcotráfico en el país, que tenía conexiones directas con el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los integrantes de esta estructura transnacional también eran requeridos por una corte del Distrtito Sur de Florida, Estados Unidos, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos.

En contexto: En exclusivas casas de Guatapé y El Poblado capturaron a presuntos narcos señalados de enviar droga a EE. UU. en veleros

Entre los detenidos figura Libardo Humberto Zapata Zuluaga, alias Libardo, señalado cabecilla que habría sido socio de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, y que fue hallado en una ostentosa finca con caballos de paso fino ubicada en el municipio de Guatapé, Oriente de Antioquia, y que estaba avaluada en más de 8.000 millones de pesos. El señalado también sería sucesor de Hiwlenn Ledezma Narváez, alias Gafas, quien había sido capturado en Turquía en 2024.

En la operación Pompeya también cayeron Sebastián Bedoya Pineda, alias El Escritor, encontrado en vía pública del barrio El Poblado, de Medellín; y Sebastián Garzón, hallado en Cartago, Valle del Cauca.

Lea también: Cuatro presuntos narcos ligados al Clan del Golfo y requeridos por EE. UU. caen en operación policial

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, la estructura tenía alianzas con el Clan del Golfo y el ELN para mover, mediante veleros y contenedores, los cargamentos por las zonas en las que tenían injerencia delictiva con el fin de llevarlos a los puertos y zonas de embarque de Cartagena (Bolívar), Barranquilla (Atlántico) y Santa Marta (Magdalena).

El cargamento de clorhidrato de cocaína tenía como destino la Florida (Estados Unidos), Puerto Rico, República Dominicana y Centroamérica, utilizando tecnología de precisión con comunicaciones cifradas y pagos en criptomonedas, así como el uso de la dark web para eludir los controles financieros.

Así cayó alias Libardo, el socio de ‘Otoniel’, en un operativo contra el Clan del Golfo y el ELN en Guatapé

El ente investigador reveló también que en el operativo incautaron dos kilogramos de clorhidrato de cocaína, equipos de cómputo y documentos contables que darían cuenta de transacciones superiores a los 2.000 millones de pesos.

Por último, fueron hallados billetes marcados con claves, los cuales eran usados como token para controlar la recepción de los estupefacientes por parte de los contactos internacionales y el retorno de los pagos.

Siga leyendo: Llegó a Colombia el “Mono Gerley”, señalado por Petro como cerebro del lavado del ELN

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es alias ‘Libardo’, el narco capturado en Guatapé?
Libardo Humberto Zapata Zuluaga, alias Libardo, es señalado como el cabecilla de una red transnacional y antiguo socio de alias Otoniel. Fue capturado en una finca avaluada en 8.000 millones de pesos en Guatapé, Antioquia.
¿Cómo enviaba droga a Estados Unidos la red ligada al Clan del Golfo?
La organización utilizaba veleros y contenedores que salían desde los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Su destino principal era Florida, Puerto Rico y República Dominicana, coordinando la logística mediante la dark web.
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