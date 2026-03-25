Así cayó alias Libardo, el socio de ‘Otoniel’, en un operativo contra el Clan del Golfo y el ELN en Guatapé

En un megaoperativo realizado por la Dijín de la Policía Nacional, lograron desarticular una poderosa red de narcotráfico en el país, que tenía conexiones directas con el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los integrantes de esta estructura transnacional también eran requeridos por una corte del Distrtito Sur de Florida, Estados Unidos, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y lavado de activos.

En contexto: En exclusivas casas de Guatapé y El Poblado capturaron a presuntos narcos señalados de enviar droga a EE. UU. en veleros

Entre los detenidos figura Libardo Humberto Zapata Zuluaga, alias Libardo, señalado cabecilla que habría sido socio de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, y que fue hallado en una ostentosa finca con caballos de paso fino ubicada en el municipio de Guatapé, Oriente de Antioquia, y que estaba avaluada en más de 8.000 millones de pesos. El señalado también sería sucesor de Hiwlenn Ledezma Narváez, alias Gafas, quien había sido capturado en Turquía en 2024.