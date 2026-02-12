Detalles del asesinato de Gustavo Aponte y su escolta en Bogotá: sicarios los acecharon durante 15 minutos

Quince minutos de espera, como lobos que acechan a su presa, se tomaron los sicarios que tenían en su lista al empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra.
Uno de ellos, de casco y motocicleta, aguardó con paciencia en las afueras del gimnasio Bodytech, en la calle 85 con la carrera Séptima del norte de Bogotá. Su rol, sospechan los investigadores, era el de “campanero”.
Así quedó establecido tras la primera revisión de cámaras de seguridad que hizo la Policía, buscando pistas para esclarecer el doble homicidio que hoy sacude a la capital.
La víctima salió del gimnasio 3:45 de la tarde de este miércoles 11 de febrero, en compañía de su escolta Luis Gabriel Gutiérrez. Fue justo cuando el “campanero” le hizo una llamada al verdugo.
El asesino estaba en el semáforo de la esquina, vistiendo traje de corbata para no levantar sospechas, y se aproximó caminando a su blanco.
Antes de que Aponte Fonnegra pudiera abordar el vehículo, fue interceptado por el hombre de traje.