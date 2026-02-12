Tras críticas de Petro y relevo en la dirección, hidroeléctrica Urrá anuncia que bajará precios de la energía

A través de una carta dirigida al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la hidroeléctrica Urrá informó que se acoge de manera inmediata a la medida de precios de escasez por tecnologías, que busca que las generadoras bajen los precios de energía ante los altos niveles de los embalses. La compañía señaló que incorporará de forma permanente los mecanismos regulatorios de contratación vigentes y las disposiciones adoptadas por las autoridades sectoriales para hacer frente a las actuales condiciones hidrológicas.

Puede leer: Los escándalos detrás de la Hidroléctrica Urrá, de la que Petro ahora se desliga Según explicó, la decisión se toma en coherencia con los costos eficientes de generación, el nivel de los embalses y el interés general, en un contexto marcado por la variabilidad climática y la necesidad de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. El presidente de Urrá, Enrique Kerguelén Méndez, destacó que esta es “una decisión coherente con la regulación vigente y con el compromiso que tenemos de contribuir a la estabilidad tarifaria y a la protección de los usuarios”.

El anuncio se da luego de que el ministro Palma hiciera un llamado a las generadores de energía —en especial a aquellos con participación estatal como Gecelca, Gensa y Urrá— para que se acojan a la reducción de precios por tecnologías, conforme a las nuevas reglas definidas por la Creg. En contexto: Gobierno Petro pide bajar precios de la energía por altos niveles de embalses en Colombia El ministro solicitó que las ofertas de energía sean “coherentes con la hidrología actual y que se avance en mayores niveles de contratación”, con el fin de reducir la exposición de las distribuidoras a la volatilidad de los precios en bolsa y aliviar la presión sobre las tarifas que pagan los usuarios.

Críticas de Petro y relevo en Urrá en medio de crisis invernal en Córdoba