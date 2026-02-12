Tras críticas de Petro y relevo en la dirección, hidroeléctrica Urrá anuncia que bajará precios de la energía

A través de una carta dirigida al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la hidroeléctrica Urrá informó que se acoge de manera inmediata a la medida de precios de escasez por tecnologías, que busca que las generadoras bajen los precios de energía ante los altos niveles de los embalses.
La compañía señaló que incorporará de forma permanente los mecanismos regulatorios de contratación vigentes y las disposiciones adoptadas por las autoridades sectoriales para hacer frente a las actuales condiciones hidrológicas.