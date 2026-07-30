Capturan a cinco presuntos implicados en el asesinato de María Camila Potosí en Cali

Cinco personas fueron capturadas por su presunta participación en la desaparición y posterior asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que estaba embarazada y cuyo bebé fue extraído, en hechos ocurridos el pasado 16 de julio en Cali, Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional y unidades de la SIJIN, ejecutó las órdenes de captura mediante diligencias de allanamiento y registro realizadas en Cali y Tuluá, como parte de la investigación para esclarecer el crimen. Los detenidos serán presentados ante jueces de control de garantías para el proceso de judicialización.

Durante los operativos, las autoridades incautaron teléfonos celulares y dos motocicletas. Entre los vehículos se encuentra la motocicleta que aparece en las grabaciones de cámaras de seguridad obtenidas durante la investigación, elemento que hará parte del material probatorio dentro del proceso. Entérese: Giro en el caso María Camila Potosí: Investigan si el bebé que esperaba fue extraído tras su femicidio en Cali

Avances de la investigación

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, entre las personas capturadas estaría la mujer que presuntamente transportó a María Camila Potosí el día de su desaparición, además de cuatro hombres que también serían investigados por su posible participación en los hechos.

Desaparecida el 16 de julio tras abordar una motocicleta, la joven de 21 años fue brutalmente asesinada y despojada de la bebé que esperaba. FOTO: Tomada de redes sociales y captura de video

María Camila Potosí fue vista por última vez el 16 de julio cuando se movilizaba en una motocicleta en Cali. Cuatro días después, el 20 de julio, su cuerpo fue hallado a orillas del río Meléndez, en el sur de la ciudad, en estado de descomposición. El caso generó movilizaciones de familiares, amigos y allegados de la joven, quienes realizaron plantones para solicitar avances en las investigaciones y exigir el esclarecimiento del homicidio. Con las capturas, la Fiscalía y la Policía avanzan en el proceso judicial para determinar las responsabilidades de los implicados. Siga leyendo: Expareja de mujer investigada por muerte de María Camila Potosí habló sobre el caso

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