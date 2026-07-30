Inicia mantenimiento de SPEC: así es el plan para evitar desabastecimiento de gas y energía en el país

La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), ubicada en Cartagena, inició este 30 de julio el mantenimiento programado de su terminal de regasificación, una intervención que se extenderá hasta el próximo 3 de agosto y que busca garantizar la confiabilidad del sistema energético colombiano de cara al fenómeno de El Niño previsto para el segundo semestre del año. Según informó la compañía, estas labores hacen parte de su plan anual de mantenimiento y tienen como objetivo asegurar que la terminal opere en condiciones óptimas durante el período de baja hidrología proyectado para el cuarto trimestre de 2026, cuando se espera un mayor uso de las plantas térmicas debido a la reducción de los aportes hídricos. Puede leer: Gobierno propone teletrabajo, clases en casa y 11 medidas más para ahorrar energía por El Niño La empresa explicó que la definición de esta ventana operativa fue resultado de un proceso especializado de coordinación técnica con los principales agentes del sector, entre ellos generadores térmicos, usuarios no térmicos de la terminal, el operador de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) y las autoridades del sector energético. De acuerdo con SPEC, este trabajo conjunto permitió alinear el cronograma del mantenimiento con las necesidades del sistema energético nacional y minimizar cualquier impacto sobre el abastecimiento de gas. La compañía destacó además que la ejecución anual y planificada de estos mantenimientos ha permitido mantener indicadores de continuidad del servicio superiores al 99%. Entérese: Carta de MinEnergía alerta riesgo de apagón en el Caribe si Air-e no paga a las térmicas

Gobierno activa plan para asegurar el abastecimiento de gas

Para respaldar la intervención de la terminal, el Ministerio de Minas y Energía puso en marcha un conjunto de medidas orientadas a garantizar el suministro de gas natural y la estabilidad del sistema eléctrico durante los cinco días que durarán los trabajos.

La resolución expedida por la cartera estableció acciones que comenzaron semanas antes del inicio del mantenimiento. Entre ellas se encuentra la identificación de volúmenes adicionales de gas disponibles y la coordinación entre productores, transportadores, comercializadores, el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNOGas), el Centro Nacional de Despacho (CND), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la terminal de regasificación. Asimismo, el documento ordenó la elaboración de balances diarios entre oferta y demanda, la contratación anticipada de gas para las plantas térmicas y la implementación de mecanismos especiales de comercialización en caso de que la disponibilidad de combustible resulte insuficiente. Relacionado: MinEnergía prepara plan para evitar desabastecimiento de gas durante mantenimiento de SPEC El Ministerio también definió un orden de prioridad para el suministro de gas en caso de que sea necesario aplicar restricciones. En primer lugar estarán los usuarios residenciales, los pequeños comercios, las estaciones de compresión del Sistema Nacional de Transporte, el gas natural vehicular y las refinerías. Posteriormente se atenderá la demanda no esencial, donde se incluyen la generación térmica requerida por el sistema eléctrico y el sector industrial. Como medida adicional, la resolución contempla mecanismos para que los usuarios del servicio eléctrico reduzcan voluntariamente su consumo durante los días del mantenimiento, a cambio de una remuneración bajo las condiciones que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). De manera paralela, el Ministerio instruyó a los transportadores de gas para mantener los principales corredores del Sistema Nacional de Transporte con los mayores inventarios posibles antes del inicio de las labores y reportar diariamente el comportamiento operativo de los gasoductos mientras se desarrolla la intervención. Además: A pocos días de dejar el poder, Petro declaró el desastre por El Niño, ¿es improvisación?

Ecopetrol aporta gas adicional durante la intervención

Como parte de las acciones para reforzar el abastecimiento, Ecopetrol anunció la disponibilidad de 81 GBTUD de gas natural mediante contratos de suministro comercializados entre el 8 y el 15 de julio. La petrolera informó que fueron suscritos nueve contratos, los cuales contribuirán a atender la demanda durante el mantenimiento y a preservar la confiabilidad del sistema energético. Además, señaló que esta oferta hace parte de un esfuerzo más amplio que incluye la sustitución estratégica de combustibles, la optimización de las operaciones en sus diferentes plantas y un trabajo coordinado al interior de la empresa para asegurar la disponibilidad del recurso durante este periodo.

Ministro de Minas y Energía se reúne con Consejo Nacional de Operación de Gas

Mientras avanzan las labores de mantenimiento, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lidera una reunión con el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y el Gestor del Mercado de Gas para hacer seguimiento al desarrollo de la intervención en la terminal de regasificación. Le puede interesar: Fenómeno de El Niño pone en riesgo ocho de las 10 principales exportaciones agrícolas de Colombia El Gobierno aseguró que las medidas adoptadas garantizan el abastecimiento de gas para la demanda esencial y el suministro de energía eléctrica durante el periodo comprendido entre el 30 de julio y el 3 de agosto. El ministro también hizo un llamado a los ciudadanos para hacer un uso eficiente de la energía durante estos días, al señalar que cada acción de ahorro contribuye a fortalecer la seguridad energética del país.

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