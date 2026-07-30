Inicia mantenimiento de SPEC: así es el plan para evitar desabastecimiento de gas y energía en el país

La Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), ubicada en Cartagena, inició este 30 de julio el mantenimiento programado de su terminal de regasificación, una intervención que se extenderá hasta el próximo 3 de agosto y que busca garantizar la confiabilidad del sistema energético colombiano de cara al fenómeno de El Niño previsto para el segundo semestre del año.
Según informó la compañía, estas labores hacen parte de su plan anual de mantenimiento y tienen como objetivo asegurar que la terminal opere en condiciones óptimas durante el período de baja hidrología proyectado para el cuarto trimestre de 2026, cuando se espera un mayor uso de las plantas térmicas debido a la reducción de los aportes hídricos.
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La empresa explicó que la definición de esta ventana operativa fue resultado de un proceso especializado de coordinación técnica con los principales agentes del sector, entre ellos generadores térmicos, usuarios no térmicos de la terminal, el operador de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) y las autoridades del sector energético.
De acuerdo con SPEC, este trabajo conjunto permitió alinear el cronograma del mantenimiento con las necesidades del sistema energético nacional y minimizar cualquier impacto sobre el abastecimiento de gas.
La compañía destacó además que la ejecución anual y planificada de estos mantenimientos ha permitido mantener indicadores de continuidad del servicio superiores al 99%.
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