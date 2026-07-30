Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

George y Amal Clooney evacuaron su lujosa finca en Francia por el avance de un incendio forestal

El actor y su esposa tienen una finca en la localidad de Brignoles. La gran conflagración en Francia ha arrasado 42.000 hectáreas en el suroeste del país.

  • George Clooney y su esposa Amal abandonan su casa en Francia. FOTO: AFP
    George Clooney y su esposa Amal abandonan su casa en Francia. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

La estrella de Hollywood George Clooney y su esposa Amal, abogada especializada en derechos humanos, evacuaron su propiedad en el sureste de Francia después de que se desatara un incendio forestal en las cercanías, informaron las autoridades el jueves.

Francia lucha desde hace una semana contra algunos de los peores incendios forestales de la historia reciente del país. El más importante ha arrasado 42.000 hectáreas en el suroeste del país.

Entérese: Incendios en España y Francia dejan más de 120.000 hectáreas quemadas

¿Dónde está la finca de George y Amal Clooney?

Los Clooney, quienes tienen gemelos de nueve años, son dueños del Domaine du Canadel, una finca con viñedos de 170 hectáreas cerca de la localidad de Brignoles, donde se desató un incendio el miércoles por la noche.

“En este momento no tenemos idea de si nuestra hermosa casa logrará sobrevivir a este terrible momento”, dijo la pareja en una carta dirigida al alcalde de Brignoles, citada por la revista People. La pareja dijo que espera que todos sus vecinos se mantengan a salvo.

Así avanza el incendio forestal en Europa debio a la ola de calor. FOTO: AFP
Así avanza el incendio forestal en Europa debio a la ola de calor. FOTO: AFP

“Amal y yo estamos comprometidos a asegurarnos de que, pase lo que pase en nuestro pueblo, formamos parte de esta comunidad y contribuiremos a su recuperación”, decía la carta.

Las autoridades confirmaron la autenticidad de la carta. El alcalde señaló que la famosa pareja no estaba obligada a evacuar, pero decidió abandonar la propiedad como medida de precaución.

La finca de los Clooney incluye una casa solariega del siglo XVIII, un estanque, una piscina y viñedos, todo ello ubicado en una propiedad de 170 hectáreas.

¿Qué tan grave es el incendio en Brignoles?

El incendio en Brignoles ha arrasado 130 hectáreas y ha obligado a más de 600 personas a evacuar, según informaron los bomberos y las autoridades. La mayoría de las personas pudieron regresar a sus hogares el jueves. El jueves, 270 bomberos seguían desplegados, con el apoyo de cuatro helicópteros cisterna. Cuatro bomberos resultaron heridos.

Por otro lado, las autoridades autorizaron este jueves a regresar “inmediatamente” a sus hogares a 84.000 personas evacuadas por el megaincendio.

Este incendio forestal, el mayor en Francia desde 1949, se declaró hace ocho días y obligó a evacuar a más de 220.000 personas de esta región turística, en plena temporada alta de verano.

En total, más de la mitad de los evacuados ya no están sujetos a estas medidas preventivas, entre ellos 84.000 a quienes la prefectura autorizó a regresar “inmediatamente” a sus hogares este jueves, tras una tercera noche “tranquila”.

Siga leyendo: ¿Qué es una ola de calor y cómo cuidarse?

Preguntas y respuestas

¿Por qué George Clooney y Amal evacuaron su casa en Francia?
George Clooney y Amal Clooney abandonaron su propiedad como medida de precaución debido a un incendio forestal que se desató cerca de su finca en Brignoles, en el sureste de Francia.
¿La casa de George Clooney fue destruida por el incendio?
No se ha confirmado que la propiedad haya sido destruida. Según la carta enviada por George y Amal Clooney al alcalde de Brignoles, la pareja aseguró que desconoce si su casa logrará sobrevivir al incendio. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños específicos en la finca.
¿Dónde está ubicada la finca de George Clooney en Francia?
La propiedad de George y Amal Clooney se encuentra cerca de Brignoles, en el sureste de Francia. Se trata del Domaine du Canadel, una finca de 170 hectáreas que incluye una casa solariega del siglo XVIII, viñedos, un estanque y una piscina.
¿Cuántas personas fueron evacuadas por el incendio cerca de Brignoles?
El incendio en Brignoles obligó a evacuar a más de 600 personas. Sin embargo, las autoridades informaron que la mayoría pudo regresar a sus hogares al día siguiente, mientras los bomberos continuaban trabajando para controlar el fuego.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos