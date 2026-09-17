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Conmoción en Nariño por asesinato de patrullera de la Policía cuando salía de turno

La uniformada, de 23 años, estaba de civil y desarmada cuando se disponía a realizar unas diligencias personales. La institución rechazó el homicidio y dio inicio a una investigación.

  • Asesinaron en El Charco, Nariño, a la patrullera de la Policía Nacional Jennifer Yadira Ordóñez Valencia. FOTO: Policía Nacional
    Asesinaron en El Charco, Nariño, a la patrullera de la Policía Nacional Jennifer Yadira Ordóñez Valencia. FOTO: Policía Nacional
El Colombiano
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hace 4 horas
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Conmoción en el municipio de El Charco, en Nariño, por el asesinato de la patrullera de la Policía Nacional Jennifer Yaira Ordóñez Valencia, de 23 años, quien realizaba unas diligencias personales por el sector.

El crimen ocurrió en la tarde del 16 de septiembre, cuando hombres armados que se movilizaban en motocicleta la atacaron con arma de fuego en una zona comercial, justo después de que saliera de turno a la 1:30 de la tarde.

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Los sujetos huyeron del sitio con rumbo desconocido y dejaron sin vida en la escena del crimen a la mujer, quien estaba adscrita a la estación de Policía del municipio nariñense.

De inmediato, las autoridades hicieron presencia en el lugar y abrieron una investigación para dar con el paradero de los responsables e iniciar el debido proceso judicial.

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La Policía Nacional rechazó rotundamente lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares de la víctima, quien hacía parte de las 47.662 mujeres que integran la institución. La patrullera era oriunda del departamento del Putumayo.

“Con profundo dolor lamentamos el vil homicidio de nuestra patrullera de policía Yenifer Yaira Ordóñez Valencia, una mujer valiente a quien le arrebataron la vida encontrándose de civil y sin su armamento en hechos registrados en El Charco, Nariño”, se lee en un post de X.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera, también se pronunció al respecto y se unió a los mensajes de solidaridad dirigidos a los allegados de Ordóñez Valencia.

“A su familia, amigos y compañeros les reitero toda nuestra solidaridad y acompañamiento. Desde la Policía de Colombia, trabajamos para esclarecer lo ocurrido, identificar y capturar a los responsables y presentarlos ante la justicia”, escribió en su cuenta de X.

Conmoción en Nariño por asesinato de patrullera de la Policía cuando salía de turno

Las autoridades intentan establecer si el homicidio tuvo relación con la injerencia de grupos armados ilegales en la zona, como el frente Jaime Martínez, estructura del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido que los responsables pertenezcan a esta estructura.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo ocurrió el asesinato de la patrullera Jennifer Yadira Ordóñez Valencia?
El asesinato ocurrió en la tarde del 16 de septiembre, en el municipio de El Charco, Nariño, después de que la patrullera terminara su turno.
¿En qué circunstancias fue asesinada la patrullera de la Policía en El Charco?
La patrullera fue atacada con arma de fuego por hombres que se movilizaban en motocicleta mientras realizaba diligencias personales y se encontraba de civil y sin su armamento.
¿Qué se sabe de los responsables del asesinato de la patrullera en El Charco?
Hasta el momento, las autoridades no han establecido quiénes fueron los responsables; los hombres armados huyeron del lugar con rumbo desconocido y son buscados como parte de la investigación.
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