Líder campesino de 17 años fue asesinado en el Catatumbo; culpan al ELN del crimen

Magnelley Pállares Franco tenía 17 años y hacía parte de los procesos organizativos campesinos de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat). El joven fue asesinado en la vereda Versalles, zona rural de Tibú, Norte de Santander, en un hecho que la organización atribuye a hombres que pertenecerían al ELN. Desde niño estaba vinculado a la organización y fue integrante de los pioneros de la Guardia Campesina. Su padre, Alirio Pállares, es líder campesino e integrante de la junta directiva de Asuncat. El caso fue reportado por Indepaz, que incluyó a Magnelley entre los líderes y defensores de derechos humanos asesinados durante 2026. Con su muerte, el registro llegó a 110 casos en lo corrido del año. Entérese: Ataque contra la Policía en Timbiquí, Cauca: asesinan a patrullero cuando estaba en la estación

De acuerdo con Asuncat, el joven estaba vinculado desde temprana edad a los procesos de la organización y fue uno de los pioneros de la Guardia Campesina. También era hijo de Alirio Pállares, dirigente campesino e integrante de la junta directiva de la asociación.

Pablo Téllez, presidente de Asuncat, explicó que el joven venía participando en espacios de formación y organización comunitaria: “El día de ayer fue asesinado el hijo del compañero Alirio Pallaers, un joven que, incluso desde niño fue pionero, inició con la Guardia Campesina e iba incluso construyendo desde su fondo y alrededor de la asociación su pensamiento crítico, su pensamiento de transformación, su pensamiento de poder participar en la construcción de la paz para la región del Catatumbo y este país”, dijo Téllez. Le puede interesar: Alias Chalá no aceptó cargos por el secuestro y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda

Esto es lo que se conoce sobre el asesinato del joven en la vereda Versalles, Tibú

La información entregada por Asuncat señala que el menor habría sido retenido por hombres armados y posteriormente asesinado. Indepaz atribuyó preliminarmente el hecho a integrantes del ELN, aunque los móviles del homicidio aún no han sido establecidos. Téllez relató que primero fue encontrada la motocicleta en la que se movilizaba el joven y posteriormente su cuerpo: “Él era peluquero, fue a motilar a otros campesinos de allá del sector y resulta que se encuentra con la muerte. Hasta ahora la información que tenemos es que en el trayecto del camino se encuentran con él. No sabemos si sería emboscado, lo cierto es que primero encontraron el moto y después encontraron el cuerpo sin vida del niño”. Asuncat rechazó el asesinato y advirtió sobre los riesgos que están enfrentando y pidió que los hijos de líderes sociales no sean convertidos en objetivos de los grupos armados que tienen presencia en el territorio. Conozca: Atentados con explosivos del ELN destruyeron estación de Policía en el Catatumbo

Tibú permanece en medio de la disputa armada del Catatumbo

El asesinato ocurrió en un municipio que hace parte de la zona más afectada por la confrontación armada del Catatumbo. De acuerdo con Indepaz, en Tibú operan estructuras como el ELN, el Frente 33 y el Bloque Magdalena Medio de las estructuras de las disidencias de las Farc, además de bandas de carácter local. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre los riesgos que enfrenta la población civil en Tibú. En su alerta temprana para el municipio, identifica la ubicación fronteriza y las rutas que atraviesan la zona como factores relacionados con la movilidad de grupos armados y las economías ilegales. Entre los riesgos advertidos están desplazamientos, confinamientos, extorsiones y reclutamiento forzado, con especial afectación en las comunidades rurales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La muerte de Magnelley Pállares Franco se suma a una situación de violencia que continúa afectando a las comunidades campesinas del Catatumbo: “Lamentamos esta situación y esperamos que desde la Defensoría del Pueblo, desde la ONU, desde todos los procesos, podamos dar un grito de parar con la guerra en la región del Catatumbo”, concluyó Téllez. Siga leyendo: Asesinan a dos líderes sociales en Cauca: eran esposos y habían denunciado amenazas Bloque de preguntas y respuestas:

Magnelley Pállares Franco tenía 17 años, era integrante de Asuncat y pionero de la Guardia Campesina. También era hijo de un líder campesino de esta organización. ¿Dónde fue asesinado Magnelley Pállares Franco? El joven fue asesinado en la vereda Versalles, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. ¿Cómo ocurrió el asesinato del joven en Tibú? Según Asuncat, Magnelley habría sido retenido por hombres armados durante un desplazamiento por la zona. La organización indicó que primero fue encontrada su motocicleta y después su cuerpo. Los detalles del homicidio aún son preliminares.