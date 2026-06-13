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Alcalde de Medellín reaccionó a captura de “Víctor Chalá”: dijo que era hombre de “Calarcá” protegido por Petro

Federico Gutiérrez publicó un trino acerca de la captura del presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez. El mandatario lo señaló como hombre de confianza de alias “Calarcá” y volvió a cuestionar al Presidente y su política de paz.

  • Gutiérrez celebró la captura de “Víctor Chalá”, que tuvo lugar este sábado 13 de junio. FOTO: Carlos Velásquez
    Gutiérrez celebró la captura de “Víctor Chalá”, que tuvo lugar este sábado 13 de junio. FOTO: Carlos Velásquez
El Colombiano
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hace 3 horas
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La captura de Jhon Edison Chalá Torrejano, alias “Víctor Chalá”, presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, generó una fuerte reacción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien volvió a cuestionar la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que “así es que tiene que ser con los bandidos: capturados o dados de baja”.

Contexto: Capturan a alias Víctor Chalá, presunto responsable del homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia

“Este es Jhon Édison Chala Torrejano Alias “Víctor Chala”, un criminal con más de 10 años en las FARC, considerado hombre de confianza de alias ‘Calarcá’, el criminal que ha sido protegido del presidente Petro y máximo cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes”, escribió Gutiérrez a manera de crítica hacia Petro.

En su pronunciamiento, también agregó que espera que tanto “Calarcá” como alias “Primo Gay” “corran con la misma suerte” que el capturado.

¿Cómo fue la captura de “Víctor Chalá”, presunto responsable del homicidio de Mateo Pérez Rueda?

La captura del presunto integrante de las disidencias se produjo este sábado en el peaje de Flandes, Tolima, cuando, según las autoridades, intentaba desplazarse hacia Caquetá.

El procedimiento fue realizado por la Dijín de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado. En el mismo operativo fueron detenidas otras cinco personas más por porte ilegal de armas.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente diez años dentro de las disidencias de las Farc, especialmente en el frente 36 y el Estado Mayor Central Bloque Magdalena.

Para 2024 habría sido el cabecilla financiero de la Comisión Darío Gutiérrez, y recientemente había sido designado como cabecilla de una comisión armada en Briceño, zona donde ocurrió el asesinato del periodista.

El pasado 7 de mayo, Mateo Pérez Rueda, director del medio virtual El Confidente, de Yarumal, fue desaparecido y luego asesinado en la vereda Palmichal, municipio de Briceño. El comunicador y estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín había llegado a esa zona del norte antioqueño, una región donde las disidencias Farc mantienen presencia y control territorial, con el fin de documentar la manera como estaban sufriendo las comunidades tras los enfrentamientos armados que habían tenido días antes las disidencias e integrantes del Clan del Golfo.

Le puede interesar: Mandan a la cárcel a tres presuntos implicados del asesinato del periodista Cristian Herrera, en Cúcuta

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