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Ataque a simpatizantes de Abelardo de la Espriella en Chía dejó un herido y tres capturados

Un hecho de violencia se registró este sábado en Cundinamarca, durante actividades de campaña a solo una semana de la segunda vuelta presidencial. Tres personas fueron capturadas y una resultó herida con arma blanca.

  • La agresión quedó registrada en video. FOTO: Captura de pantalla
    La agresión quedó registrada en video. FOTO: Captura de pantalla
El Colombiano
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hace 3 horas
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Un hecho de violencia se registró en la tarde de este sábado en el municipio de Chía, Cundinamarca, en medio de actividades proselitistas de cara a la segunda vuelta presidencial.

Tres personas fueron capturadas tras una agresión contra simpatizantes del candidato Abelardo de la Espriella, ocurrida en un puente peatonal ubicado frente a un centro comercial, en la entrada de ese municipio.

Lea: “Que hagan los acuerdos que tengan que hacer”: la orden que Petro le habría dado a Benedetti y otros para la campaña

Como resultado de los hechos, una persona resultó herida al ser atacada con un arma blanca. En redes sociales también comenzaron a circular varios videos y fotografías del incidente. En las imágenes se observa cómo una mujer y un hombre que se movilizaba en bicicleta sostienen una discusión con personas que participaban en la actividad de apoyo a De la Espriella.

Segundos después, según se aprecia en los registros difundidos en internet, los involucrados sacan armas cortopunzantes y se desata la agresión que dejó al menos una persona herida.

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, confirmó lo ocurrido y explicó que el incidente se produjo cuando un grupo de seguidores del candidato realizaba actividades en el sector.

“Frente al Centro Chía, en el puente peatonal había un grupo de seguidores de Abelardo, se presentaron unas personas, aparentemente simpatizantes de Cepeda, y hubo una riña. Hubo una persona herida con arma blanca”, señaló el mandatario local.

Donoso indicó que las autoridades avanzan en los procedimientos judiciales correspondientes y que están a la espera de las denuncias formales por parte de los afectados. “Ya estamos esperando que se formulen las denuncias por parte de las personas afectadas y la judicialización por parte de las autoridades competentes”, afirmó.

La campaña de Abelardo de la Espriella se pronunció sobre lo sucedido. Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña, aseguró que los agresores actuaron con violencia contra los simpatizantes del candidato. “Los seguidores de Petro-Cepeda están pasando todos los niveles. Esto es casi delincuencial”, manifestó.

Beltrán confirmó además que durante la agresión fueron utilizadas armas blancas. “Atacaron con cuchillos, machetes e hirieron de gravedad a una mujer adulta mayor”, afirmó. Asimismo, pidió a las autoridades investigar lo ocurrido y sancionar a los responsables de los hechos.

Siga leyendo: Iván Cepeda cierra su campaña presidencial con actos en Bogotá y Bucaramanga

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