Valientes con el corazón partido: así enfrentaron los alcaldes la emergencia

“Morir de amor y tener que seguir viviendo”. La vieja declaración de un romántico parece resumir lo que, desde hace ocho días, están haciendo los alcaldes de las ciudades más afectadas por el terremoto que todavía mantiene nervioso a todo el país.
El miedo a que vuelva a ocurrir es apenas normal. Más cuando la tierra sigue dando señales, los sismos se repiten y en otros países las réplicas recuerdan que debajo de los pies todo puede volver a moverse.
La tragedia dejó ver la parte más vulnerable de quienes tienen que tomar decisiones cuando todo se desmorona. Sus emociones, sus angustias y la tristeza más profunda. Ninguno las ocultó. Al contrario, en distintos momentos, las cámaras terminaron mostrando al funcionario que, por unas horas, dejó de ser alcalde o gobernador y fue simplemente un ser humano intentando entender la magnitud de lo que tenía que ayudar a resolver.