Así está la pelea en el Pacto Histórico por quién será el elegido del petrismo

Daniel Quintero ahora irá a la consulta del Pacto Histórico. Sus banderas políticas han sido las de el Partido Conservador, el Liberal, la Unidad Nacional en el Gobierno Santos y ahora el Pacto Histórico. Allí se enfrentará a dos principales contrincantes de relevancia en el petrismo: el senador Iván Cepeda, que se volvió ícono en el Gobierno por lograr que al expresidente Uribe lo condenaran en primera instancia y le ordenaran una medida de aseguramiento domiciliaria ya revocada, y el exdirector del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que fue clave en la estrategia digital de la campaña Petro en 2022.
La consulta definitiva será el próximo 26 de octubre. Quintero tomó la decisión de quedarse para medirse en el partido del presidente luego de hablar con él, según dijo. Lo que significa que el mandatario dio una señal de unidad frente a los principales representantes de su partido. Quintero no es propiamente de izquierda, por lo que le costará en juego limpio ganarle a quien sí es un exponente genuino de ese segmento de la política como Cepeda. Parte de la trayectoria de este último es haber trabajado con el Movimiento de Crímenes de Estado (MOVICE) y su padre fue asesinado siendo miembro de la Unión Patriótica.