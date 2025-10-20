DIM empató con Santa Fe en el Atanasio, y es el líder de la Liga Betplay

Medellín empató 1-1 con Santa Fe en el Atanasio Girardot, en un duelo que fue suspendido a los 88 minutos por la fuerte lluvia y finalizado por el central Javier Patiño, 10 minutos después, debido a que continuaba el aguacero.

Medellín desde el arraque del compromiso mostró que quería ir por la victoria, pero poco a poco fue cediendo terreno hasta que, en un error defensivo, fue sorprendido por Santa Fe que marcó por intermedio de Hugo Rodallega, era el minuto 28 y el visitante se iba arriba.

Sin poder igualar las acciones terminó el primer tiempo y para la parte complementaria, Jarlan Barrera ingresó al campo y empezó a generar más juego ofensivo para el local, que logró igualar las acciones a los 50 minutos, por intermedio de Fydriszewski.

El goleador aprovechó un rebote que dejó el arquero Weimar Asprilla, tras un remate de Brayan León, para enviar el balón al fondo del arco.

Esto le permitía a los orientados por Alejandro Restrepo, llegar a los 31 puntos y ser los líderes de la Liga junto a Junior.

Aunque el Poderoso buscó por todos los medios el segundo tanto que les permitiera ganar, la falta de puntería, la reacción del arquero y la defensa rival lo impidieron.

A los 77 minutos, Santa Fe perdió a Jhon Meléndez por doble amarilla y un minuto más tarde, Jarlan Barrera estrelló un balón en el palo, el rebote fue enviado por Brayan León al fondo, pero la acción fue anulada por fuera de lugar.

Ya con la lluvia más intensa sobre el Atanasio, la pelota no rodaba de la mejor manera y a los 88 minutos el central, determinó suspender el partido.

Luego de esperar unos minutos, le comunicó a los delegados de los equipos que daba por finalizado el juego.

“Nosotros queríamos seguir jugando el tiempo que faltaba, creo que eran como dos minutos más la reposición. El central nos dijo que lo suspendía porque la reposición iba a ser de 9 minutos, pero al final decidió darlo por terminado y nos quedamos con un punto”, dijo el goleador.

Ahora, el DIM tendrá que descansar para preparar el clásico ante Nacional, previsto para el domingo a las 5:15 de la tarde. Para ese juego, lastimosamente pierde a Brayal León, Léider Berrío y Léyser Chaverra, quienes recibieron tarjeta amarilla y llegaron a cinco cartones, por ello no podrán actuar ante Nacional.

Así formaron los equipos

El DIM formará con Washington Aguerre; Léyser Chaverra, Fainer Torijano, Daniel Londoño, Esneyder Mena; Halam Loboa, Léider Berrío, Alexis Serna, Francisco Chaverra; Brayan León y Francisco Fydriszewski.

Santa Fe lo hace con Weimar Asprilla; Jhon Meléndez, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Joaquín Sosa, Christian Mafla; Ewil Murillo, Jhojan Torres, Yairo Moreno; Ángelo Rodríguez y Hugo Rodallega.