Procuraduría suspendió al general Huertas y Wilmar Mejía, del DNI, por presuntos vínculos con disidencias

El objetivo es impedir que su permanencia en los cargos pueda influir, alterar o entorpecer la recolección de pruebas dentro del expediente. Conozca el alcance de la investigación que indaga si entregaron información reservada sobre operaciones en Antioquia y el Catatumbo.

    General Miguel Huertas y funcionario de la DNI, Wilmar Mejía. Foto: tomadas de redes sociales y UdeA
El Colombiano
hace 11 horas
La Procuraduría General suspendió de manera provisional al general Miguel Huertas y al director de Inteligencia Estratégica de la DNI, Wilmar Mejía, dentro de la investigación por sus posibles vínculos con las disidencias al mando de alias Calarcá.

La Sala Disciplinaria tomó la decisión con el objetivo de impedir que su permanencia en los cargos pueda influir, alterar o entorpecer la recolección de pruebas dentro del expediente.

El Ministerio Público indaga, entre otros aspectos revelados por los medios, si Huertas y Mejía habrían entregado información reservada sobre movimientos de tropas y operaciones contra esas estructuras en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar, favoreciendo así a los grupos armados ilegales.

De igual forma, el ente de control busca determinar si los dos funcionarios ofrecieron orientación o apoyo a integrantes de esas organizaciones para estructurar empresas de seguridad privada que, en la práctica, servirían como fachada para legalizar el porte de armas y preparar su eventual permanencia en un escenario de ruptura del proceso de diálogo con el Gobierno.

Otras decisiones

Por ese mismo escándalo, se conoció que Wilmar Mejía, director de inteligencia estratégica del DNI anunció que dejará el cargo como representante del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

Mejía presentará su renuncia al presidente y, según dijo a Teleantioquia, pedirá que se adelanten algunos debates sensibles en el CSU que están pendientes sobre temas presupuestales y hallazgos administrativos para salir del Consejo Superior.

Mejía aterrizó como representante del presidente Gustavo Petro en el CSU en marzo de 2024, una designación que jamás debió ocupar teniendo en cuenta el cargo que desempeñaba como alto funcionario del Departamento Nacional de Inteligencia. En el aluvión de declaraciones que ha entregado a medios, las explicaciones sobre su rol en la Universidad de Antioquia y la probable incompatibilidad entre ser consejero universitario y dueño de tanto poder en un organismo de seguridad e inteligencia del Estado siguen quedaron todavía más difusas.

En el caso del general Huertas, mencionado también, se conoció que había salido del Ejército en 2022, cuando el general Enrique Zapateiro dispuso su retiro. Sin embargo, con la llegada del gobierno Petro, fue reincorporado y recibió una posición estratégica en la estructura de personal del Ejército, un cargo determinante para ascensos, traslados y nombramientos.

Frente al creciente escándalo, el general Huertas sostiene que es inocente y que los documentos que la relacionan con hechos ilegales no han sido validados por ninguna autoridad, que su contenido carece de soporte técnico y que constituyen una manipulación destinada a destruir su reputación.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién ordenó la suspensión del general Huertas y Wilmar Mejía?
La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional. La medida disciplinaria es preventiva y busca impedir que los funcionarios, durante su permanencia en el cargo, puedan influir o alterar la recolección de pruebas en el expediente.
¿Qué se investiga exactamente sobre los funcionarios?
El Ministerio Público indaga si Huertas y Mejía entregaron información reservada sobre movimientos de tropas en zonas como Antioquia y el Catatumbo a las disidencias de alias Calarcá. También se investiga su posible apoyo en la creación de fachadas de seguridad.
¿Qué cargo tenía Huertas y por qué es importante?
El general Miguel Huertas ocupaba una posición estratégica en la estructura de personal del Ejército. Este cargo es determinante para la toma de decisiones sobre ascensos, retiros y nombramientos, lo que amplifica la gravedad de la presunta infiltración.
