La cifra de muertos en el incendio de Hong Kong sube a 65 y cientos de personas siguen desparecidas

Un enorme incendio que arrasó varios rascacielos del complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, dejó al menos 65 muertos y 270 personas desaparecidas, según la actualización entregada este jueves por las autoridades.
El balance de muertes duplica las cifras iniciales reportadas en la madrugada, que hablaban de 36 fallecidos y 279 desaparecidos, mientras los equipos de rescate advierten que el número podría aumentar.
Las llamas comenzaron alrededor de las 14:51 hora local, cuando un incendio se propagó a través de los andamios de bambú instalados por trabajos de renovación. El complejo, construido en 1983, está conformado por ocho torres residenciales que albergan casi 2.000 apartamentos; siete de ellos resultaron afectados, según los reportes oficiales.