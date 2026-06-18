Atacaron a tiros al vehículo que transportaba al alcalde de Buenos Aires, Cauca

Otro acto violento contra líderes institucionales tiene en vilo al departamento del Cauca, luego de que el alcalde del municipio de Buenos Aires, Pablo César Peña, fuera atacado a disparos cuando se movilizaba en un vehículo para cumplir compromisos de su agenda como mandatario local.

Lea también: Exclusivo | “Se prohibe hacer campaña por la ultraderecha”: el chat con el que disidencias de Farc intimidan a votantes en Antioquia

Los hechos, que hasta el momento son materia de investigación, ocurrieron este martes en el corregimiento de Timba, una zona identificada por su alta complejidad operacional debido a la presencia de diversos grupos armados. Peña se desplazaba hacia Jamundí, Valle del Cauca, acompañado de su conductor y de su esquema de seguridad designado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Fue en ese momento cuando cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron el carro y lo atacaron a disparos. Sin embargo, el conductor realizó una maniobra que consistió en no detener la marcha y acelerar para escapar del lugar. Esto permitió que todos los ocupantes salieran ilesos, aun cuando continuaban siendo atacados a disparos mientras se alejaban.

Entérese: Gobierno apelará decisión de juez que frena zona temporal para disidentes de las Farc en Putumayo: “Es imposible”

El gobernador del Cauca, Otavio Guzmán, condenó el atentado contra el alcalde Pablo César Peña e informó que las autoridades, en coordinación con la Fuerza Pública, adelantan acciones para fortalecer las medidas de seguridad y prevenir nuevos ataques contra los mandatarios locales.

“Rechazamos el atentado del que fue víctima el alcalde del municipio de Buenos Aires, Pablo César Peña, en el sector de Timba, al norte del Cauca. Como Gobierno Departamental, y en articulación permanente con la Fuerza Pública, hemos trabajado por la construcción de un territorio donde prevalezcan el respeto por la vida, la dignidad y las garantías para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos políticos, sociales e institucionales”, escribió Guzmán en su cuenta de X.