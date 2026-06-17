Ejército neutralizó a cinco integrantes de las disidencias de Farc señalados de participar en el ataque de Cajibío, Cauca

En una operación conjunta de la Tercera División del Ejército Nacional, las autoridades dieron un contundente golpe contra las disidencias de las Farc, en Cauca, en la que fueron neutralizados cinco integrantes de la estructura Jaime Martínez de alias Iván Mordisco.

Según la inteligencia militar, estos sujetos habrían sido responsables de instalar los explosivos durante los atentados en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), que dejaron 20 personas muertas y más de 30 heridas.

En el ataque de ese 25 de abril también habría participado el ya capturado Alex Vitonco Andela, conocido en el mundo criminal con los alias de “Mi Pez” o “David”, señalado como el principal cabecilla de la estructura criminal Dagoberto Ramos. Este hombre habría cumplido funciones de coordinación en la ola de violencia que también afectó a otros departamentos como el Valle del Cauca.

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El Ejército también reveló que esta comisión delincuencial de la estructura Jaime Martínez estaría involucrada en el hurto de vehículos sobre la vía Panamericana y en el uso indiscriminado de drones cargados con explosivos.

“Contundente golpe del Ejército al grupo armado organizado residual Estructura Jaime Martínez en Cauca. En la operación militar se neutralizan 5 de sus integrantes, responsables de instalar explosivos en Cajiíbio, dejando como resultado 20 civiles asesinados”, se lee en una publicación de X de la institución.