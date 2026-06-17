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Ejército neutralizó a cinco integrantes de las disidencias de Farc señalados de participar en el ataque de Cajibío, Cauca

En el operativo militar fueron neutralizados cinco integrantes de la estructura Jaime Martínez, señalada de instalar los explosivos utilizados en el ataque perpetrado en Cajibío, Cauca, que dejó 20 personas muertas y una treintena de heridas.

  • Contundente golpe del Ejército a las disidencias de Farc bajo la estructura Jaime Martínez, en Cauca. FOTO: Ejército Nacional
    Contundente golpe del Ejército a las disidencias de Farc bajo la estructura Jaime Martínez, en Cauca. FOTO: Ejército Nacional
El Colombiano
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hace 2 horas
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En una operación conjunta de la Tercera División del Ejército Nacional, las autoridades dieron un contundente golpe contra las disidencias de las Farc, en Cauca, en la que fueron neutralizados cinco integrantes de la estructura Jaime Martínez de alias Iván Mordisco.

Según la inteligencia militar, estos sujetos habrían sido responsables de instalar los explosivos durante los atentados en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), que dejaron 20 personas muertas y más de 30 heridas.

En el ataque de ese 25 de abril también habría participado el ya capturado Alex Vitonco Andela, conocido en el mundo criminal con los alias de “Mi Pez” o “David”, señalado como el principal cabecilla de la estructura criminal Dagoberto Ramos. Este hombre habría cumplido funciones de coordinación en la ola de violencia que también afectó a otros departamentos como el Valle del Cauca.

Lea también: Capturan a alias Mi Pez, el presunto cerebro de los atentados en el Valle y el Cauca

El Ejército también reveló que esta comisión delincuencial de la estructura Jaime Martínez estaría involucrada en el hurto de vehículos sobre la vía Panamericana y en el uso indiscriminado de drones cargados con explosivos.

“Contundente golpe del Ejército al grupo armado organizado residual Estructura Jaime Martínez en Cauca. En la operación militar se neutralizan 5 de sus integrantes, responsables de instalar explosivos en Cajiíbio, dejando como resultado 20 civiles asesinados”, se lee en una publicación de X de la institución.

Aquella ola de violencia ocurrida en Cauca y Valle del Cauca dejó al país sumido en la incertidumbre e incluso generó alarma internacional, puesto que la Embajada de Estados Unidos condenó de manera contundente los ataques atribuidos a las disidencias de las antiguas Farc.

Los hechos comenzaron una semana antes con el cierre de la vía Panamericana por parte de hombres armados pertenecientes a las disidencias de alias “Iván Mordisco”, en una escalada de acciones violentas que posteriormente se extendió a varios municipios del suroccidente colombiano.

Entérese: Embajada de EE. UU. condenó ataques terroristas en Jamundí y Cauca: “Las acciones violentas no deben ser toleradas”

Los vehículos que transitaban por esa vía permanecieron represados durante varias horas. Luego el mismo grupo armado activó un cilindro bomba que había ocultado en la carretera, perpetrando el atentado más mortífero que ha vivido el Cauca en la última década: 20 personas fallecidas y 38 heridas.

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Y es que las amenazas contra la población civil continúan a pocos días de la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio. Recientemente, las disidencias del frente 36 de las FARC intimidaron a votantes en el norte de Antioquia a través de un mensaje difundido por WhatsApp, en el que prohibían realizar “campaña política a favor de la ultraderecha de este país”. En el mismo mensaje advertían que “quien lo haga deberá presentar sus descargos ante nuestra organización guerrillera(sic)”.

Siga leyendo: Exclusivo | “Se prohibe hacer campaña por la ultraderecha”: el chat con el que disidencias de Farc intimidan a votantes en Antioquia

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes fueron los responsables del atentado en Cajibío, Cauca?
Según inteligencia militar, los responsables pertenecerían a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, y habrían participado en la instalación de explosivos usados en el ataque.
¿Qué es la estructura Jaime Martínez de las disidencias Farc?
Es una estructura armada ilegal vinculada a las disidencias de las Farc, señalada por las autoridades de realizar acciones violentas en el Cauca, incluyendo ataques con explosivos y actividades criminales como el hurto de vehículos.
¿Cuántas personas murieron en el ataque de Cajibío?
El atentado ocurrido en Cajibío dejó un saldo de 20 personas muertas y más de 30 heridas, según reportes de inteligencia militar y autoridades locales.
¿Quién es alias Iván Mordisco en el conflicto armado colombiano?
Alias Iván Mordisco es señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc, con influencia en estructuras armadas activas en el suroccidente del país.
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