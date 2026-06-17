Gobierno apelará decisión de juez que frena zona temporal para disidentes de las Farc en Putumayo: “Es imposible”

La delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de las Farc, anunció que presentará una impugnación inmediata contra el fallo judicial que ordenó la suspensión de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Valle del Guamuez, Putumayo.
El jefe negociador, Armando Novoa, calificó la orden como de “imposible ejecución” debido a que el traslado de los integrantes del grupo armado ya se encuentra en una etapa avanzada.
La decisión fue proferida por un juez del Valle del Guamuez, quien ordenó detener las actividades en la ZUT tras una acción de tutela presentada por una comunidad indígena.
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El juzgado determinó que se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa, al omitirse los procedimientos legales de participación para intervenciones estatales en territorios ancestrales.
La tutela fue interpuesta por el resguardo ‘Telar Luz del Amanecer’, alegando que no se garantizaron las reglas del debido proceso.
Aunque el Gobierno afirma haber realizado reuniones de socialización con comunidades de la zona hace un mes, no se especificó si dicho resguardo fue incluido en estos encuentros.