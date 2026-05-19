Masacre en Colombia: Ataque en vía Ocaña-Ábrego deja seis muertos, entre ellos un líder social y escoltas de la UNP

Las autoridades investigan un ataque armado en el que murieron seis personas este 19 de mayo en la vía Ocaña-Ábrego, Norte de Santanter. Entre las víctimas se encuentra Freiman Velázquez, líder social de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), quien se desplazaba en una camioneta adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el vehículo en el que viajaba Velázquez junto a su esquema de seguridad fue interceptado en la vía que comunica a Ocaña con Ábrego. Hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la camioneta.