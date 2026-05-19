Alerta en el oriente del país por francotiradores del ELN: van 3 muertos y 4 heridos en los últimos meses

Un militar fue asesinado por un francotirador mientras hacía un patrullaje en una zona urbana del departamento de Arauca, en una modalidad con la que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha venido atacando a la Fuerza Pública en los últimos meses.
La víctima fue el soldado profesional Ever Nardo Pazu Pena, adscrito a la Brigada 18 del Ejército, quien recibió el disparo letal en el municipio de Fortul.
Según el reporte oficial de la Octava División, el crimen ocurrió en la tarde de este lunes festivo, cuando Pazu estaba en el barrio La Campiña.