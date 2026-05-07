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Video | Con protagonismo de Daniel Muñoz, Crystal Palace pasó a la final de la Conference League: el paisa, cerca de un sueño

El futbolista antioqueño hizo la jugada que terminó con el autogol que abrió el marcador en el juego de vuelta ante el Shakhtar Donestk ucraniano.

  • El futbolista colombiano Daniel Muñoz es una de las figuras del Crystal Palace inglés desde que llegó en 2024. Foto: tomada del x de @CrystalPalace
    El futbolista colombiano Daniel Muñoz es una de las figuras del Crystal Palace inglés desde que llegó en 2024. Foto: tomada del x de @CrystalPalace
Agencia AFP
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
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Uno de los dos grandes sueños de Daniel Muñoz en el fútbol es ser campeón de un torneo europeo. Así se lo confesó a este diario en julio del 2025 en un centro comercial de El Poblado, en Medellín. El lateral derecho de la Selección Colombia está cerca de dar un paso que le permitiría cumplirlo: su equipo, el Crystal Palace inglés clasificó a la final de la Conference League 2026.

Muñoz fue protagonista en el partido de vuelta. El futbolista colombiano metió el centro que, al minuto 25, terminó con el autogol de Pedrinho en el duelo de vuelta de la semifinal del campeonato contra el Shakhtar Donetsk. Con ese tanto, el equipo londinense amplió la diferencia en el marcador global a 4-1.

No obstante, Eguinaldo marcó a los 34 para el equipo ucraniano. Empero Ismaila Sarr, uno de los futbolistas destacados del Palace, anotó al 52 y puso el 5-2 parcial con el que el Palace está cerca de jugar la primera final europea de su historia.

Después de que PSG y Arsenal se citaran esta semana en la final de la Liga de Campeones, las dos competiciones europeas menores conocieron este jueves cuáles serán sus finales: Aston Villa-Friburgo en la Europa League y Rayo-Crystal Palace en la Conference League.

En el segundo torneo UEFA de clubes, tanto Aston Villa como Friburgo remontaron sus derrotas de la ida de las semifinales para terminar eliminando respectivamente a Nottingham Forest (4-0 tras revés 1-0) y Sporting de Braga (3-1 después de 1-0 en contra).

En las semifinales de la Conferencia, el Rayo alcanzó su primera final europea al ganar 1-0 de visita al Estrasburgo, al que también había vencido por idéntico resultado en la ida en Madrid, mientras que el Crystal Palace se impuso 2-1 al Shakhtar ucraniano, al que había superado 3-1 en el primer asalto.

Emery va por el título

En la Europa League, Unai Emery se confirma como todo un especialista. El técnico español del Aston Villa buscará su quinto título en esa competición, después de guiar a la victoria final al Sevilla en tres ocasiones (2014, 2015, 2016) y una al Villarreal (2021).

Sus Villanos no llegaban en una posición cómoda a la vuelta de semifinales de este jueves, después de perder 1-0 en el campo de su compatriota Nottingham Forest en la ida. A ello sumaba una racha preocupante en la Premier League, donde viene de perder ante Fulham y Tottenham, pero todo funcionó bien en su “Operación Remontada”.

Ollie Watkins (minuto 36), el argentino Emiliano Buendía (58’, de penal) y los escocés John McGinn (77’ y 80’), que firmaron un doblete, permitieron la fiesta en Birmingham, donde la hinchada local sueña con un primer título continental desde su victoria en la Copa de Europa -actual Liga de Campeones- en 1982.

“Es un resultado increíble y nos lo merecemos. Ganar un trofeo te da prestigio. Los hinchas quieren ese trofeo y vamos a intentar dárselo”, declaró Buendía a TNT Sports.

El adversario del Aston Villa en la final de Estambul del 20 de mayo será el Friburgo. El equipo alemán jugará su primera final en una competición europea tras levantar el 2-1 adverso de la ida, gracias a un triunfo 3-1 como local. Los portugueses quedaron heridos en el minuto 6 de la vuelta por la expulsión de Mario Dorgeles, que había dado la victoria al Braga en el descuento del primer partido.

En superioridad numérica, el Friburgo ganó con un doblete de Lukas Kübler (19’, 72’) y un gol de Johan Manzambi (41’). El Braga se redujo en el 79’ con un gol de cabeza del español Pau Víctor, pero sin poder forzar la prórroga finalmente.

Un alemán, héroe en Vallecas

En la Conference League, el tercer torneo en el escalafón europeo, el jueves fue histórico para Rayo Vallecano y Crystal Palace, dos equipos suelen ser modestos que jugarán su primera final en el Viejo Continente.

El Rayo será el único club español en una final UEFA esta temporada y lo consiguió de manera brillante, con una nueva victoria sobre el Estrasburgo, al que derrotó esta vez por 1-0 como visitante gracias a un tanto del brasileño Alemão (42’), que fue el héroe de la eliminatoria para los madrileños y que también consiguió el único gol del choque de ida en Vallecas. “Ha sido el mejor partido que hemos hecho desde que tengo la fortuna de dirigir al Rayo”, afirmó su entrenador, Íñigo Pérez.

El pase del Rayo a la final permite además a la Liga española asegurar matemáticamente una plaza extra en la próxima Champions, algo que se disputaba con la Bundesliga.

En la final de Leipzig (Alemania), el miércoles 27 de este mes, el Rayo verá las caras con otro equipo que hace historia, el inglés Crystal Palace, presente por primera vez este curso en una competición europea.

Oliver Glasner, el técnico que llevó al Palace al título de Copa inglesa el año pasado, puede despedirse a lo grande de un club que abandonará al término de la actual temporada.

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