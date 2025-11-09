El ‘Poeta’, el cabecilla del ELN que estaría detrás del frustrado ataque con volqueta en Tunja

Tras la reunión extraordinaria de seguridad que se llevó a cabo en Tunja tras el frustrado ataque contra el Batallón de Infantería N.° 1 Simón Bolívar con una volqueta abandonada cargada con explosivos, las autoridades identificaron a los responsables del hecho que interrumpió la tranquilidad en la capital de Boyacá.
De acuerdo con las autoridades, la acción terrorista fue planeada y ejecutada por el frente José Adonay Ardila Pinilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyo cabecilla sería alias el Poeta, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 500 millones de pesos.
Pero las autoridades no solo irían por él, sino por los demás integrantes de esta estructura, que delinque en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá.