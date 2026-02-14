“Salimos a deberle”: críticas a la ministra de Cultura por su defensa a contratos para familiares

Las críticas han escalado después de que se conociera la denuncia de Germán Ricaurte, candidato a la Cámara de Representantes, en contra de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, tras señalar que no solo el hermano, sino también la mamá de la ministra ha recibido seis contratos en el gobierno Petro. Le puede interesar: No solo el hermano: la mamá de la ministra de Cultura recibió, en un mes, contratos por $313 millones con el Gobierno Una de las más recientes la hizo el representante a la Cámara y ahora candidato al Senado por el Centro Democrático, Andrés Fofero, quien a través de un mensaje publicado en redes sociales, confrontó la respuesta de la misma ministra ante la situación que la rodea. “Salimos a deberle a la ministra porque el Estado se convirtió en la bolsa de empleo de su familia. ¡Ya ni vergüenza les da!”, expresó el representante Forero este viernes 13 de febrero.

Según la información conocida y publicada por Ricaurte, los tres contratos, firmados por Alexandra Fonrodona Montoya, fueron simultáneos. “Es verdad que no solo el hermano de la ministra de Cultura ha firmado contratos millonarios, sino también su señora madre, ¿por 595 millones de pesos entre MinInterior, MinSalud y SuperSalud?”, sostuvo Ricaurte en su cuenta de X. Tras conocerse la situación por parte del candidato a la Cámara de Representantes, el hecho también fue denunciado por la congresista, Jennifer Pedraza. “¡Quién fuera de la familia de la ministra para conseguir trabajo!”, expresó irónicamente.

Sin embargo, Pedraza enfatizó que con los tres contratos de 2026 la señora Fonrodona pasó de tener un ingreso mensual de casi 12 millones a más de 26 millones de pesos. “Pero no solo fue este año, también durante todo el gobierno ha tenido contratos así: En el 2023 tuvo 1 contrato por $48.000.000. En el 2024 tuvo 1 contrato por $92.000.000 (incremento del 52% frente a 2023). En el 2025 tuvo 3 contratos por $141.180.590 millones (incremento del 65% frente a 2024)”, indicó la representante. Uno de esos contratos fue firmado el 20 de enero de 2025 bajo la modalidad de contratación directa. El objeto del contrato consistió en la prestación de servicios profesionales para apoyar la planeación, ejecución y seguimiento de las estrategias de comunicación destinadas a divulgar las acciones del Ministerio de Salud. El valor total asignado para este compromiso fue de $60.000.000.

Después le siguió otro compromiso con esa misma entidad el 17 de julio de 2025 para, de nuevo, apoyar la comunicación externa del Ministerio de Salud, sumando al “fortalecimiento de los servicios de información y comunicación definidos por la entidad”. Este contrato se realizó por $53.333.400, también mediante contratación directa. Un mes y una semana después, Alexandra Fonrodona Montoya firmó con el Ministerio del Interior un contrato por $27.847.190. La labor de la contratista en este caso fue prestar servicios con autonomía técnica y administrativa en la Dirección de Asuntos Religiosos.

¿Cuál fue la respuesta de la ministra Yannai Kadamani?

Por medio de un extenso mensaje publicado a través de su cuenta de X, la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, señaló que ella es “responsable y transparente con la relación de mis ingresos”, pero a la misma vez defendió la posición de su madre. “La falta de experiencia en el sórdido mundo de la política electoralista me impedía prever la desafortunada interpretación que ese mismo mundo electoral podía hacer de la relación laboral que mis familiares han tenido con el Estado”, expresó este viernes 13 de febrero.

Salim Kadamani, hermano de la ministra, recibió $257 millones en contratos al 31 de enero. FOTO: Presidencia de la República

Y agrego que “hoy mencionan a mi madre como si su trayectoria de liderazgo social estuviera supeditada a mi incipiente servicio público. Resulta fácil tomar la sumatoria de las prestaciones de servicio resultado de años de trabajo sin tener en cuenta vigencias (incluso antes de que yo fuera designada para este cargo)”. Al final, aseguró que, aunque entiende “el control político como herramienta propia y necesaria de la democracia”, cree que todo se debe a una “hostilidad” de un momento “preelectoral” en el que se encuentra el país en estos momentos.