Lanzan alerta por enfermedades que podrían proliferar por inundaciones en Córdoba

Las recientes inundaciones en Córdoba encendieron las alarmas del sector salud ante el riesgo de un incremento de enfermedades infecciosas. La Asociación Colombiana de Infectología (Acin) advirtió que la emergencia climática no solo deja daños materiales, sino que también abre la puerta a brotes asociados al agua contaminada, la proliferación de vectores y el hacinamiento en albergues temporales.
Esa organización manifestó su preocupación por el panorama que enfrentan las comunidades afectadas. Señaló que este tipo de desastres exige acciones coordinadas entre autoridades locales, personal sanitario y organismos de gestión del riesgo, orientadas a reducir el impacto en la salud colectiva.