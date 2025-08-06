Corresponsales de la FLIP responden a violentos que el periodista contra el que atentaron en Guaviare no está solo: “Todos somos Gustavo!”

Gustavo Chicangana, el periodista que fue víctima de un atentado que casi le cuesta la vida hace un mes en San José del Guaviare, quiere volver a su trabajo, y ante la impunidad que todavía reina sobre los determinadores del ataque, sus compañeros de la Red de Corresponsales de la FLIP iniciaron una campaña mediática para decirles a los grupos armados de esa región que él no está solo y que si lo agreden a él es como si atacaran a todo el periodismo del país.
El mensaje ya se ha hecho viral en el oriente colombiano y circula por distintas plataformas a nivel nacional. En él, los 29 periodistas que, como corresponsales de la Fundación para la Libertad de Prensa, se encargan de recibir las denuncias de ataques a la libertad de expresión en sus respectivos departamentos y de la documentación inicial de cada caso, rechazan el acto sicarial ocurrido el pasado 5 de julio y le expresan su mensaje de apoyo a Chicangana.
“Yo soy Gustavo”, “yo soy Gustavo”, “yo soy Gustavo”, “todos somos Gustavo”, se ve repetir en el video, al tiempo que pasan las imágenes de los comunicadores que representan regiones tan distantes como San Andrés, La Guajira, Putumayo o Amazonas, así como de la mayoría de los departamentos de Colombia donde la FLIP hace presencia a través de su Red de Corresponsales.
En los días posteriores al atentado, esa organización ya se había pronunciado exigiendo a los violentos respeto a la actividad informativa y a las autoridades avanzar en la investigación para hallar a quienes ordenaron la acción.